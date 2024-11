Si CD Projekt RED a eu les yeux plus gros que le ventre avec Cyberpunk 2077, au point de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ses ambitions, Cyberpunk 2 serait le moyen pour le studio polonais de se rattraper. Tel serait notamment le cas pour un élément qui avait été envisagé pour le premier opus, avant d'être finalement mis de côté. Ou du moins repoussée pour être mieux intégrée à la suite ? C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une offre d'emploi récemment publiée.

Cyberpunk 2 pourrait réussir là où son aîné a échoué

Même si Cyberpunk 2077 a eu un lancement très compliqué, le dernier jeu de CD Projekt RED s'est grandement peaufiné avec le temps et a connu une belle rédemption auprès des joueurs. Maintenant que le studio polonais s'estime satisfait de son état, le travail sur Cyberpunk 2 est lancé depuis Boston, aux États-Unis. Sur le papier, cette suite serait encore plus ambitieuse et proche de ses racines américaines. Outre l'expérience solo de qualité qui fait la renommée de CD Projekt RED, ce second opus pourrait également figurer un élément abandonné sur le premier.

Pour rappel, un mode multijoueur était à l'étude sur Cyberpunk 2077, une petite équipe travaillant dessus. Cela a cependant été abandonné en cours de route, en raison des nombreux problèmes du jeu à son lancement, le studio ayant besoin de bras supplémentaires pour tout corriger. Pour Cyberpunk 2, CD Projekt RED semble vouloir prendre les devants et recherche un Designer de Combats Senior au sein de ses bureaux américains pour le fameux « Projet Orion », nom de code de la suite. La mission du candidat est de « créer des mécaniques de combat proposant des expériences engageantes et difficiles, forçant les joueurs à maîtriser le jeu ».

Outre cela, on retiendra parmi les éléments « appréciables à avoir » une « profonde connaissance des jeux CD Projekt RED, ainsi que de jeux narratifs et multijoueur ». Le studio polonais pourrait donc cette fois sérieusement s'intéresser à l'intégration d'un mode multijoueur sur Cyberpunk 2. Étant donné que The Witcher 4 est le prochain jeu mobilisant le plus de troupes, la suite de Cyberpunk 2077 ne risque pas de sortir avant un long moment. Suffisamment pour être cette fois à la hauteur de ses grandes ambitions, tant dans une expérience solo que multijoueur ? L'avenir nous le dira.

© CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED