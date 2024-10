Après le succès énorme de Cyberpunk 2077, malgré un lancement chaotique à l'époque, les joueurs attendent impatiemment la suite, Cyberpunk 2. Plus grand ? Plus ambitieux ? Encore plus beau et profond ? Chacun fait ses pronostics. Quoi qu'il en soit, CD Projekt semble travailler activement dessus. Et peut-être même préparer le terrain. Explications.

Cyberpunk 2 bientôt en test interne ?

CD Projekt Red vient d'annoncer une grande nouvelle. Son programme de playtest, autrefois limité à la Pologne, s'ouvre désormais à l'Amérique du Nord. Les joueurs auront la chance de participer aux tests dans les studios de Varsovie, mais aussi à Boston et Vancouver. Un signe que des projets majeurs se préparent, notamment du coté de Cyberpunk 2 ?

Le programme de playtest permet aux joueurs de 16 ans et plus de tester les jeux en développement. Pour participer, il suffit de ne pas travailler dans l’industrie du jeu vidéo et de créer un compte CD Projekt Red. Ensuite, il faut remplir un questionnaire pour avoir une chance d'être sélectionné.

Ce programme offre une vraie opportunité aux joueurs d'influencer le développement des jeux. CD Projekt Red recueille des retours sur tous les aspects : gameplay, histoire, personnages, direction artistique. Ce feedback intervient dès les premières phases de production. En plus de cette expérience unique, les participants sont récompensés par du contenu exclusif et la satisfaction de contribuer à la création des jeux.

Une drôle de coïncidence

Cette expansion du programme de test coïncide avec le développement de Project Orion, nom de code donné à Cyberpunk 2. Ce projet est dirigé par la nouvelle branche nord-américaine de CD Projekt Red, avec des équipes à Boston et Vancouver.

Ce changement de localisation est intéressant. Le fait que la suite de Cyberpunk soit développée en partie en Amérique du Nord pourrait apporter une dimension plus authentique à l’univers dystopique du jeu, inspiré des mégapoles américaines. Cela permettrait d’enrichir l’expérience et de la rendre encore plus fidèle à la vision cyberpunk.

De plus, l’implication des studios nord-américains et la participation de joueurs de cette région au programme de test pourraient influencer directement le développement du jeu.

Source : CD Projekt