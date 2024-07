Dans le dernier podcast de Flow Games, Pawel Sasko, directeur de Cyberpunk 2, en a partagé quelques coulisses de développement. La suite visiblement très ambitieuse de Cyberpunk 2077 s'entoure peu à peu de personnes très compétentes, quand bien même elle n'est encore pour l'heure qu'à un état très embryonnaire.

L'équipe de choc derrière Cyberpunk 2 s'agrandit peu à peu

Doucement mais sûrement, CD Projekt RED s'attelle au développement de Cyberpunk 2. Cela a pris une tournure toute officielle quand celui du premier volet a enfin été arrêté quelque quatre ans après sa sortie. Pour mieux coller aux racines américaines de l'univers créé par Mike Pondsmith, l'équipe a également quitté Varsovie pour s'installer à Boston.

CD Projekt RED a profité de ce pied-à-terre aux États-Unis pour recruter de nombreux talents du pays. Nous apprenions en effet en février que des vétérans de BioWare (Dragon Age, KOTOR) et Remedy (Alan Wake, Control) ont rejoint l'équipe derrière Cyberpunk 2. D'après Pawel Sasko dans le podcast Flow Games, le recrutement ne serait d'ailleurs pas encore terminé. Le directeur du jeu a en effet indiqué que The Molasses Flood, également basé à Boston et travaillant sur le Project Sirius estampillé The Witcher, est aussi sollicité sur cette suite attendue.

Night City ne s'est pas faite en un jour

Malgré des nouvelles toujours plus rassurantes et prometteuses autour de Cyberpunk 2, il est encore très loin d'être terminé. Pawel Sasko l'a précisé ainsi : « Oui, nous avons plein de jeux qui arrivent, et non, nous n'aurons rien à montrer avant un moment. Tous sont encore dans des stades précoces ». La suite du marquant premier opus va donc probablement se faire désirer un très long moment. Avant lui, c'est un certain The Witcher 4 qui accapare le plus l'attention du studio polonais.

D'autant que le traumatisme du lancement chaotique de ce dernier doit encore être très frais dans les esprits chez CD Projekt RED. Gageons que l'équipe mettra toutes les chances de son côté pour éviter de revivre la même chose à l'avenir. Le studio polonais va ainsi prendre tout le temps nécessaire pour nous sortir un Cyberpunk 2 qui s'annonce sur le papier extrêmement ambitieux et prometteur. On se voit plus tard à la Cour des Grands, chooms ?