Comme pour les dernières annonces officielles relatives à ces jeux actuellement en production, CD Projekt RED nous reparle de Cyberpunk 2 par le biais de son dernier appel aux investisseurs. De quoi rassurer quant à lui d'un Cyberpunk 2077 au lancement chaotique qui a visiblement marqué le studio polonais.

De nouveaux detes pour le gig Cyberpunk 2

Afin d'éviter la situation intenable qu'a été la communication beaucoup trop précoce autour de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED joue maintenant la carte de la prudence pour ses futurs jeux. Tant que le studio polonais n'aura rien de concret à montrer, il faudra se contenter de nouvelles officielles via ses appels aux investisseurs. Celui de la première moitié de l'année fiscale s'est tenu hier soir, pour donner notamment des nouvelles de The Witcher 4 et Cyberpunk 2.

Alors que le premier devrait enfin bel et bien entrer bientôt en production, la suite de Cyberpunk 2077 semble également bien progresser à son rythme. Pour rappel, CD Projekt RED a pour le bon développement de Cyberpunk 2 décidé d'ouvrir des bureaux à Boston. Ce dans le but de proposer un jeu plus proche de ses racines américaines, et donc plus immersif encore. Une telle entreprise risque cependant de prendre beaucoup de temps. D'autant que les deux tiers des effectifs du studio polonais sont actuellement alloués à The Witcher 4. Nos nouvelles aventures dans l'univers dystopique et futuriste de Mike Pondsmith risquent donc de se faire désirer encore plusieurs années.

Une bonne progression confirmée sur les deux fronts Cyberpunk 2 et The Witcher 4. © CD Projekt RED

Un premier opus pas encore totalement abandonné ?

Il semblerait également que CD Projekt RED n'ait pas encore entièrement abandonné Cyberpunk 2077, puisqu'une autre mise à jour serait prévue bientôt. Celle-ci s'intéresserait notamment à l'intégration de la fonctionnalité Génération d'Images pour le FSR, la technologie d'upscaling d'AMD. Cela ne devrait cependant pas ralentir outre mesure le développement de Cyberpunk 2, qui avancerait apparemment à bonne allure. Espérons en tout cas que le studio polonais va bien prendre le temps nécessaire pour peaufiner cette suite certainement surveillée par de nombreux joueurs, et qu'elle soit cette fois bien à la hauteur de ses énormes ambitions.

