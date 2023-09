Une fois de plus, Valve s'est démarqué avec l'annonce de CS2. Plutôt que d'organiser un grand événement, ou au moins un livestream spécial, l'éditeur a confirmé la sortie de Counter-Strike 2 via un simple article posté sur le site officiel. La société s'est dit que ce format était aussi suffisant pour le lancement, donc voilà, le jeu est disponible. Surprise !

CS2 disponible gratuitement sur Steam dès maintenant

Ca ressemble presque un shadow drop, s'il n'y avait pas eu un léger teasing de la part de Valve. Le 20 septembre, l'éditeur a publié un tweet en demandant aux joueurs « Que faites-vous mercredi prochain ? ». Une interrogation bien mystérieuse avec un gros sous-entendu, CS2 sortira le 27 septembre 2023, donc soyez au rendez-vous. Le 26 septembre, la société a renchéri avec une bannière « À l'aube du dernier jour » sur X, comme compte à rebours.

Eh bien voilà, le jeu a été balancé ni vu ni connu sur Steam et c'est déjà un succès monstre. Alors qu'il est sorti plutôt tardivement, Counter Strike 2 rassemble actuellement 1 millions de joueurs et a même connu un pic à 1,2 millions.

Lors de l'annonce CS2 en mars dernier, Valve a révélé qu'il faudrait s'attendre au plus grand bond technique de l'histoire de la licence. « Avec Counter Strike 2, Counter-Strike effectue le plus grand bond technique de toute son histoire et garantit de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les années à venir ». Pour étayer son propos, l'entreprise avait montré des images de cartes iconiques telles que Dust II et Nuke, puis expliquer quelques changements de CS2.

Les grenades fumigènes sont désormais des objets volumétriques dynamiques qui interagissent avec l'environnement et réagissent à l'éclairage, aux tirs et aux explosions. La fumée peut désormais interagir avec d'autres évènements en jeu. Les balles et les grenades explosives peuvent pousser la fumée pendant un court laps de temps pour dégager le champ de vision ou au contraire réduire la visibilité. La fumée s'échappe maintenant par les portes ouvertes et les fenêtres cassées, monte et descend les escaliers, se propage dans les longs couloirs et se mélange à d'autres fumées. Dans CS2, les particules de fumée interagissent avec le système d'éclairage unifié, offrant une luminosité et des couleurs plus réalistes. Via Counter-Strike.net.

Pour célébrer la sortie de Counter Strike 2, Valve a publié un trailer bien nostalgique avec des séquences de l'original projeté sur un écran CRT et des extraits de compétitions. Il manque juste les sessions dans des salles de réseau, et c'était la bande-annonce un peu parfaite.

Une meilleur expérience de jeu en ligne

De meilleurs effets volumétriques, au niveau du sang, des impacts et une interface remaniée, en plus de faire revenir les outils pour créer des maps. Mais Valve a également voulu par-dessus que l'expérience en ligne, essentielle puisque CS2 est un jeu multijoueur compétitif, gagne en excellence via une réactivité accrue. « Counter-Strike 2 a été conçu de manière à grandement réduire les délais entre la réalisation d'une action et la prise en compte de cette dernière. Auparavant, le serveur utilisait des intervalles de temps discret (« ticks ») pour récupérer l'état de la partie. Grâce à la mise à jour de l'architecture permise par Counter-Strike 2, et le recours aux « subticks », le serveur connait maintenant le moment exact d'un déplacement, d'un tir ou d'un lancer de grenade. Par conséquent, peu importe le tickrate, vos déplacements et vos tirs seront tout aussi réactifs, et vos grenades atterriront toujours de la même façon ».

CS2 étant disponible via une mise à jour de CS: Go, c'est gratuit et disponible dès maintenant.