Cela fait des années que nous avons le droit à des rumeurs sur la suite de la saga Crysis. D'autant que le studio Cryrek ne chôme pas avec le temps qui passe, notamment après un excellent jeu coopératif du nom de Hunt Showdown en février 2018. Depuis le Crysis original qui date tout de même de 2007, le studio allemand a sorti plusieurs autres titres dont : Crysis Warhead en 2008, Crysis 2 en 2011 puis enfin Crysis 3 en 2013, dernier épisode en date. En janvier 2022 un peu à la surprise générale, nous avions même pu apprendre la mise en route et le développement d'un quatrième épisode. Problème, ce n'est pas pour tout de suite, loin de là.

Crysis 4 : quand sort le jeu ?

La réponse à cette question risque de ne pas vous plaire. Car ce n'est clairement pas pour tout de suite. En effet, on vient d'apprendre via des annonces de recherche d'emplois que le développement en est à son tout début. En effet, Crytek a publié la vidéo d'offre d'emploi suivante (voir ci-dessous) :

L'équipe est actuellement à la recherche d'un Producteur Principal, d'un Lead AI Programmer et d'un Lead Environment Artist pour Crysis 4. Cela signifie très clairement que le jeu est encore à un stade de développement très précoce, il est même fort probable que celui-ci soit en tout début de pré-production. L'étape qui précède le développement en lui même. Même en étant optimise, il y a peu de chance d'imaginer pouvoir toucher le jeu avant 2026 au bas mot.

Crysis 4, c'est quoi ?

Pour le moment on ne sait absolument rien de cet épisode. Est-ce un reboot de la série ? Une suite directe de l'épisode 3 ? C'est d'autant plus difficile à dire que la vidéo d'annonce que vous pouvez voir ci-dessus ne mentionne que le nom Crysis seul. Ce que les fans espèrent en revanche, c'est que ce nouvel épisode au même titre que les autres soit une véritable claque graphique et technique. Car pour mémoire, le jeu de 2007 en ultra était inaccessible pour la majorité des PC pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui encore des moddeurs arrivent encore à impressionner avec le moteur du jeu. Plus qu'une claque, c'était une véritable révolution pour le jeu vidéo et sa technique.

De votre coté, qu'attendez-vous d'un nouvel épisode de la saga ? Préférez vous un reboot ou une suite directe de l'épisode 3 ?