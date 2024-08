Tout le monde attend des nouvelles de Crysis 4, et pourtant, c'est un autre jeu complètement différent qui vient de leaker sur le net. Un genre totalement inattendu.

Crysis 4 est attendu avec impatience par les fans depuis son annonce en janvier 2022. Pourtant, les nouvelles se font rares. Crytek, le studio à l'origine de la série, a dévoilé un teaser il y a quelques années, mais depuis, peu d'informations ont été partagées. Les joueurs se demandent où en est vraiment le développement.

Un leak qui intrigue pour Crysis

Récemment, des images d'un projet Crysis encore plus mystérieux ont leaké en ligne (sur YouTube). Ces images montrent une version précoce d'un jeu supposé être un battle royale, nommé Crysis Next. Ce projet n'avait jamais été annoncé officiellement, ce qui a surpris la communauté.

D'après IGN, il semblerait que ce projet Next ait été abandonné. Crytek aurait choisi de mettre ce projet de côté pour se concentrer pleinement sur le développement du 4. Cette décision pourrait rassurer les fans, car elle montre que le studio met tout en œuvre pour que le quatrième opus soit à la hauteur.

Abandonner Crysis Next pourrait finalement être une bonne nouvelle. Le genre battle royale est déjà saturé de nombreux titres populaires. En se concentrant sur Crysis 4, Crytek pourrait redonner à la franchise sa vraie identité et offrir une expérience plus fidèle à ce que les fans attendent.

L'attente se poursuit

Les détails sur Crysis 4 restent encore flous, mais le choix d'abandonner ce Battle Royale montre que Crytek est déterminé à se concentrer sur ce nouvel opus. Les fans continuent d'attendre avec impatience, en espérant que le quatrième épisode sera à la hauteur des attentes. Pour le moment, la patience est de mise.

Si le 4 est très attendu par les fans, et ce n’est pas sans raison. La série a toujours été un symbole d’innovation technologique. Depuis le premier jeu en 2007, la franchise a marqué l’histoire du jeu vidéo avec ses graphismes époustouflants et ses exigences techniques qui mettaient les PC et consoles à rude épreuve. À chaque nouvelle sortie, Crysis repoussait les limites, fixant de nouveaux standards pour l’industrie.

Source : YouTube