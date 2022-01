Le wargame est un genre qui s'épanouit particulièrement sur PC, et ce depuis toujours. Our presque. Mais depuis quelques années, Paradox Interactive souhaite faire découvrir les joies du genre aux joueurs sur consoles. Pour cela, il faut évidemment une grosse dose d'optimisation pour rendre le tout agréable manette en main. Crusader Kings III devrait donc subir quelques métamorphoses pour s'adapter.

La croisade s'exporte

Pour arriver à ses fins, Paradox Interactive à fait appel au studio Lab42 pour se charger du portage. On apprend notamment qu'en plus de la manette, le jeu s'adaptera aussi aux écrans larges (de télévision donc). Les retours haptiques de la DualSense seront aussi de la partie, et les temps de chargement seront eux aussi optimisés pour mieux correspondre aux attentes des joueurs de consoles de salon. Les développeurs de Crusader Kings III semblent donc avoir pensé à tout.

Le jeu console arrivera le 29 mars 2021 sur PS5 et Xbox Series. Enfin, rappelons que Royal Court, qui est la première extension majeure du titre débarquera sur PC le 8 février prochain. On ne sait pas encore si le DLC sera directement disponible sur console ou non à sa sortie.

Crusader Kings III : Quèsaco ?

Crusader Kings III est un wargame, appelé aussi parfois jeu de Grand Strategy. Vous avez à votre disposition une carte du monde au Moyen-Age et vous devez en début de partie sélectionner un comté, duché ou royaume à faire prospérer d'un temps A à un temps B. Le but est aussi de faire prospérer votre dynastie.