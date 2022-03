Crusade Kings III est disponible sur PC depuis le 1er septembre 2020 et les versions console arrivent. Pour vous le prouver, une ultime bande annonce de lancement. L'occasion pour vous plonger dans un wargame médiéval dans lequel vous avez la possibilité de créer votre propre dynastie (rien que ça). Avec à la clé une gestion assez fine de votre famille, de la diplomatie et de la guerre au Moyen-Age.

Bref une plongée dans l'Histoire comme sait si bien le faire l'éditeur/développeur suédois Paradox Interactive.

Une version Crusader Kings III avec optimisations

Il ne s'agit pas d'un simple portage mais d'un jeu remanié pour convenir au mieux aux consoles. À savoir une interface différente et surtout des commandes plus simplement accessibles à la manette. On retrouve aussi sur PS5 des temps de chargement rapide et une utilisation des fonctionnalisé de la DualSense.

Il faut dire que par défaut, le jeu n'est clairement pas pensé pour une console avec sa multitude de menus et sous menus qui ont pour ambition de fonctionner très simplement à la souris ou avec un simple raccourci clavier.

Crusader Kings III est donc désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver notre test du jeu (sur PC) par ici.