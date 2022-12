Michael Madsen (Kill Bill Volume 1 et 2, Reservoir Dogs, Les Huit Salopards...) est monté sur la scène des Game Awards 2022 pour annoncer sa participation à un nouveau jeu vidéo, Crime Boss : Rockay City. Un titre qui prend aujourd'hui le temps de se dévoiler.

Six minutes de gameplay pour Crime Boss : Rockay City

Michael Madsen, qui a déjà un pied dans le jeu vidéo grâce à GTA 3, Dishonored ou même l'adaptation de Reservoir Dogs, sera donc à l'affiche de Crime Boss : Rockay City. Une production qui réunit un casting haut en couleur avec Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooke, Danny Glover ou encore Vanilla Ice.

Un « jeu de tir et de cambriolage à la première personne » qui, comme on pouvait le penser, emprunte énormément à un autre titre du même genre : Payday. La vidéo de gameplay montre quatre personnages - Clutch, Mr. X, Stinger et Jupiter - qui s'infiltre à l'intérieur d'un immeuble pour dérober deux statues.

Après s'être séparés pour liquider les agents de sécurité, le groupe se dirige vers la porte de la salle des coffres pour la faire exploser avec du C4. De là, ils installeront une perceuse pour ouvrir la chambre forte, ce qui délenchera une séquence de défense de l'objectif avec des membres du SWAT qui défilent. Pas original pour un sou, mais si les sensations sont sympathiques et que les acteurs font le job, pourquoi pas.

Crime Boss : Rockay City sortira le 28 mars 2023 mais exclusivement sur PC via l'Epic Games Store - une réduction de -20% est appliquée jusqu'au lancement. Sur consoles (PS5, Xbox Series X|S), il faudra attendre une date de sortie, mais ce sera en 2023.