Crime Boss : Rockay City n'est ni GTA 6 ni Payday 3, mais ça ressemble à un mélange des deux avec une forte influence cinématographique vu la brochette d'acteurs.

Dans Crime Boss : Rockay City, un FPS de braquage jouable en solo ou en co-op jusqu'à 4 joueurs, on devra faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amasser des gros gains et éviter de se faire piquer le pactole. La dernière vidéo de gameplay dévoilaient des activités relativement classiques comme le forçage d'un coffre et sa défense, le vol d'objets précieux etc.

Un jeu standard qui va se démarquer sur deux aspects : son ambiance 80's/90's, et le casting 5 étoiles avec des acteurs qui ont marqué ces deux décennies. On verra notamment les doubles numériques de Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Trejo ou encore Michael Madsen.

Rockay City. Une métropole prospère dont l'effervescence s'étend de la baie sableuse aux immenses gratte-ciel. Mais au-delà du glamour, une guerre de territoire fait rage...Après la disparition du précédent chef du crime, le titre de Roi de Rockay City est à prendre, mais comme vous, d'autres convoitent également le trône. Engagez des pros selon leurs compétences pour mener des missions risquées dans l'espoir de mettre la main sur de l'argent, des territoires, et à terme, la couronne. Via Epic Games Store.

Crime Boss : Rockay City sera disponible le 28 mars 2023 sur PC Epic Games Store. La version console PS5 et Xbox Series X|S attendra le mois de juin, tandis que l'exclusivité Epic sera valable au moins jusqu'en juin 2024.

Crédits : Epic Games.

Le casting complet

Voici le casting complet, de haut vol, qu'on retrouvera dans Crime Boss Rockay City :