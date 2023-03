Longtemps mascotte de PlayStation, Crash Bandicoot a fini par disparaître ses écrans radars. Il est finalement revenu en 2017 avec un magnifique remake des trois premier opus numérotés. Par la suite, Crash Team Racing a également eu le droit à son remake, tandis qu'un quatrième épisode inédit a vu le jour. Désormais, les fans attendent Crash Team Rumble. très différent, le soft édité par Activision proposera de la plateforme et du combat, dans des parties à quatre contre quatre. Toys for Bob, son studio de développement, promet déjà du contenu en pagaille. Il évoque ainsi "des événements uniques, des défis furieux, de nouveaux modes magnifiques, de nouvelles cartes merveilleuses, de nouveaux personnages jouables", ou encore "de nouveaux pouvoirs". Mais une annonce avait fait peur aux joueurs : la présence de seasons pass. Rassurez-vous, ça va bien se passer.

On en sait plus sur le système de season pass du jeu

On vous en avait parlé, Crash Team Rumble sera proposé à un prix relativement peu élevé. Cela s'explique en partie par sa dimension "jeu-service". Le titre sera en effet composé de saisons d'environ trois mois, comme nous l'apprend Toys for Bob. Le studio a en effet publié un long message sur le blog du jeu. L'occasion pour lui d'éclaircir les joueurs sur certains points clés. Ceux-ci devraient ainsi être rassurés d'apprendre que les seasons pass ne devraient aucunement déséquilibrer le jeu.

En d'autres termes, les joueurs qui payent plus que les autres n'auront pas d'avantages en terme de gameplay. À en croire Toys for Bob, ces pass trimestriels ne permettraient d'obtenir que des bonus cosmétiques (skins, etc). Cela permettra à tous les joueurs de profiter du jeu, tout en récompensant les plus coquets. À noter que le premier season pass sera automatiquement proposé avec l'achat du jeu. Sa version premium, elle, donnera également accès au second pass saisonnier.

Nous voulons une expérience équilibrée pour que chaque joueur profite du plaisir dingue que Crash Team Rumble a à offrir. C'est pourquoi les nouveaux héros et pouvoirs seront gagnés grâce à des défis en jeu et NON liés au Battle Pass. Les Battle Pass ne récompenseront que par des articles cosmétiques pour ceux qui souhaitent obtenir les derniers looks de la saison. Mais les cosmétiques pourront également être gagnés grâce à la participation à des événements saisonniers.

La beta de Crash Team Rumble se précise

Dans son article, le studio est également revenu sur la beta qui débutera le 20 avril. Pour rappel, celle-ci sera réservée aux joueurs ayant précommandé Crash Team Rumble. Les possibilités devraient déjà y être nombreuses, puisque l'on apprend qu'il sera possible de jouer avec les possesseurs d'autres plateformes, mais également de créer des parties privées avec ses amis. La beta proposera aussi de jouer contre des bots pour s'entraîner. Ces bots, d'ailleurs, pourront prendre la place des vrais joueurs dans les parties publiques. De quoi conserver le rythme et l'équilibre entre deux équipes, en cas de déconnexion intempestive.

Tout au long de la bêta fermée, nous testerons l'équilibrage des héros, la progression croisée et le matchmaking cross-plateforme pour préparer le grand lancement en juin. Bien que la progression de la bêta fermée ne soit pas conservée au lancement, les premiers commentaires que nous recevrons des participants seront déterminants pour créer une meilleure expérience pour tous les joueurs le 20 juin.

Pour rappel, la beta fermée de Crash Team Rumble sera disponible du 20 au 24 avril. Le jeu entier, lui, sortira le 20 juin 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.