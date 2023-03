Après avoir remasterisé avec succès une trilogie désormais culte, et s’être offert un excellent Crash Bandicoot 4, le marsupial d’Activision reviendra dans un nouveau jeu inédit avec toute sa clique. Pas de Crash Bandicoot 5 toutefois, mais un jeu multijoueur, mélange de party game, de MOBA et de jeu service. Une recette qui cherchera à séduire les fans de la franchise et les curieux en misant avant tout sur le fun. En prime, il affiche un prix plutôt attractif.

Un jeu multi pour Crash et ses potes

Crash Team Rumble proposera en effet aux joueurs d'incarner Le Bandicoot et plusieurs autres personnes iconiques de la licence comme Coco, Tawna, N.Cortex ou encore Dingodile. Chaque personnage sera doté de ses propres capacités et tous s’affronteront dans des arènes en 4 contre 4. L’objectif sera de marquer des points. Il faudra pour cela récolter un maximum de fruits Wumpas pour les ramener à sa base, tout en affrontant d’autres joueurs que l’on pourra d’ailleurs attaquer pour récupérer leur butin.

Le jeu proposera un large roster de personnages ayant chacun un rôle défini (attaquant, défenseur, etc.) à sa sortie et plusieurs arènes aux décors inspirés des environnements que l’on a déjà pu croiser dans les différents jeux.

Un exemple d'arène de Crash Team Rumble

Une date de sortie et une bêta pour Crash Team Rumble

Il y a peu, le jeu a fait l’objet d’une petite fuite de gameplay sur les réseaux sociaux. Un bref clip qui nous annonçait un peu la couleur de ce qui nous attendait. Finalement, le jeu a fini par se dévoiler de lui-même. Tout du moins, il nous a donné plusieurs informations.

Crash Team Rumble est donc attendu sur PS5, Xbox Series, PC, PS2 et Xbox One dès le 20 juin prochain et prendra en charge le jeu crossplateforme.

Le nouveau titre d’Activision s’offrira également une phase de bêta test pour prendre la température auprès des joueurs et préparer sa sortie. Cette période d’essai se déroulera du 20 au 24 avril prochain. Vous pourrez alors essayer une poignée de héros et jouer sur quelques arènes. Histoire de vous faire la main.

Un jeu service Crash Bandicoot

Lors de sa sortie définitive, Crash Team Rumble sera proposé au prix de 29,99€ en édition standard, et 39,99€ en version deluxe. La raison d’un prix si bas est toute trouvée, puisqu’il s’agit d’un party game reposant sur une base de jeu service. On aura ainsi le droit à tout un tas de cosmétiques à débloquer, de manière gratuite et payante, et un battle pass est déjà prévu. La version deluxe du jeu permet d’ailleurs de déverrouiller plusieurs paliers.

Pour la suite, Crash Team Rumble pourra compter sur un suivi de tous les instants et du contenu post-lancement arrivera au rythme des saisons. Bien que rien n'a encore été dit à ce sujet on peut d'ores et déjà s'attendre a de nouveaux héros, de nouvelles cartes et tout un tas de cosmétiques.