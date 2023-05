Crash Bandicoot est un jeu qui a marqué beaucoup d'entre nous, notamment grâce à son ambiance visuelle et sonore. Et son casting vocal y est pour quelque chose.

Crash Bandicoot est une franchise de jeux vidéo emblématique qui a été créée en 1996 par Naughty Dog et elle fut particulièrement marquante pour beaucoup d'entre nous. Avec son ambiance visuelle et sonore unique, il s'agit pour beaucoup de leurs toutes premières expériences vidéoludique. D'ailleurs Crash Bandicoot a connu un grand succès depuis sa création, avec des millions de copies vendues dans le monde entier. Les jeux ont été salués pour leur gameplay, leur conception de niveau inventive et leur personnage principal (ainsi que toute une galerie de méchants devenus cultes). Et une partie de ce succès repose notamment dans le formidable travaille de doublage qui hélas vient de perdre son plus fier représentant : Brendan O'Brien.

Crash Bandicoot perd un des symboles de son succès

Le docteur Neo Cortex était interprété par Brendan O'Brien

En effet on peut apprendre la triste nouvelle, Brendan O'Brien est décédé à l'âge de 61 ans. L'artiste a perdu la vie le 23 mars, mais ce n'est que ce week-end que la nouvelle de sa mort a été partagée. L'homme campait notamment le rôle de Crash dans ses nombreux onomatopées mais aussi N. Gin, le Dr Neo Cortex, le Dr Nitrus Brio ou encore Tiny Tiger. C'est à lui que l'on doit les fameux "Whoa" et autres cris du marsupial qui est devenu culte au fil des années. Un homme de l'ombre dont on a jamais vu le visage en jeu mais qui a pourtant laissé une marque indélébile dans le souvenir de beaucoup. On pense évidemment à sa famille et à ses proches.

Crash Bandicoot, c'est quoi et quand le prochain jeu ?

Hélas pour le moment il n'y a pas de nouveaux jeux d'aventure Crash Bandicoot en prévision mais un jeu de combat d'arène façon Crash Bash qui porte le nom de Crash Team Rumble. Le jeu est prévu pour le 20 juin 2023. Le principe semble assez simple et les joueurs doivent capturer le plus de fruits Wumpa possible pour remporter la victoire. Le titre devrait aussi proposer une fonctionnalité multiplateforme pour ne pas scinder la communauté et évidemment Activision prévoit déjà d'en faire un jeu service pour rentabiliser un maximum la création. C'est aussi le studio Toys for Bob qui s'en charge après le développement de Crash Bandicoot 4 : It's About Time. L'équipe américaine semble désormais s'occuper de la franchise, pour le meilleur surtout quand on voit la qualité du remake N. Sane Trilogy.