Un certain jeu plutôt apprécié issu de la franchise Crash Bandicoot ne va plus recevoir de contenu à partir d'aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était rapide.

Si vous aimez la licence Crash Bandicoot, vous avez sans doute dû essayer Team Rumble. Un MOBA en 4v4, ce qui est une description assez particulière pour un jeu de cette série. Néanmoins, il possède tout de même une petite communauté fidèle au poste, et pendant temps, Toys for Bob l'a bien entretenu. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, et dès maintenant, il ne pourra plus profiter de grosses nouveautés. Pour les développeurs, c'est l'heure de passer à autre chose.

Le contenu inédit pour Crash Team Rumble, c'est terminé

On nous l'avait dit, le 4 mars 2024 allait signer la « fin » pour Crash Team Rumble. Enfin, pas au sens littéral du terme. Les serveurs vont rester actifs, du moins pour l'instant, mais il ne recevra plus de contenu inédit après ça. Une triste nouvelle pour certains, même si le jeu a rencontré des retours plus ou moins mitigés (67/100 de la presse et 5,7/10 des joueurs sur Metacritic lors de sa sortie). Il reste apprécié par une partie des fans, mais ce n'est pas le meilleur spin-off de la franchise. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, car comme on dit, c'est chacun ses goûts.

Toutefois, Toys for Bob ne va pas simplement se contenter de plier bagage sans se retourner. Il a prévu une petite surprise pour les joueurs. Celle-ci, qui est justement disponible, ajoute un Battle Pass spécial qui regroupe tout le contenu des saisons précédentes. C'est clairement massif, et c'est un beau cadeau avant de partir. En outre, il n'est logiquement plus possible d'acheter des Crash Coin, mais vous pouvez encore dépenser ceux que vous possédez. Bref, c'est une aventure qui aura été de courte durée.