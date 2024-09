Après le FPS compétitif avec Counter Strike 2, Valve entend se tailler une place dans la double arène des MOBA et hero shooters avec Deadlock. Disponible uniquement en playtest pour une centaine de milliers de joueurs depuis a priori un an et sans aucune date de sortie officielle à l'horizon, il n'échappe pourtant pas au fléau des cheaters.

La malédiction de Counter Strike 2 frappe le prochain jeu de Valve

Dans tout jeu multi, et surtout les FPS populaires comme Counter Strike 2 ou Call of Duty, la menace des cheaters plane constamment, telle une épée de Damoclès. La chose n'a malheureusement pas échappé à Deadlock, le prochain titre multi de Valve. De nombreuses vidéos circulent en effet sur la toile au sujet de ce fléau qui frappe déjà le MOBA/hero shooter à venir.

Redoutables sur des titres similaires à Counter Strike 2, des cheats bien connus comme un aimbot ou un wallhack commencent ainsi à s'insinuer et pulluler dans Deadlock. Le plus dramatique, c'est que le prochain jeu de Valve n'est pas encore sorti, voire même finalisé. Comme le soulignent de nombreux utilisateurs du subreddit de Steam : « les cheaters ont une existence triste, il n'y a même pas d'enjeu pour le moment, pas de classement pour justifier ça ». Les cheaters séviraient en effet sur Deadlock en passant par des serveurs peu peuplés, et provoquent déjà la colère des autres joueurs. « S'ils peuvent ruiner votre journée, ça les rend heureux. C'est ça leur but : pourrir votre amusement et gagner à n'importe quel prix ».

Voilà qui n'augure pas du bon pour le prochain jeu multi de Valve. Reste également à voir si celui-ci aura ne serait-ce qu'une once de l'énorme popularité de Counter Strike 2. Certains se montrent sceptiques, compte tenu d'un mélange de genres en l'état déjà saturés : MOBA et hero shooter. L'avenir nous dira ce qu'il en est, Deadlock ne disposant pour l'instant pas de date de sortie bien établie. Autre chose qui devrait en revanche faire plaisir aux fans de Valve : un potentiel retour d'Half-Life sur le devant de la scène, d'une manière ou d'une autre.

Source : Reddit