Le skin le plus cher du monde est il sur le point de se vendre sur Counter-Strike GO ? En tout cas son vendeur semble convaincu sur le sujet

On le sait Counter-Strike est une occasion en or pour certain de se faire de l'argent en vendant des skins. Les cosmétiques CS:GO sont parmi les plus chers du marché. Mais si ces skins ne coûtent que des dizaines ou des centaines de dollars dans la majorité des cas, certains semblent atteindre un prix tout à fait démesuré.

Counter-Strike et le skin à 400 000 dollars

On peut ainsi apprendre que le collectionneur danois et fondateur de skinbid.com vend un skin Counter-Strike à 400 000 dollars.

Je vends le n°1 mondial 661 ST MW 4xTT holo. Comme le 661 a été remplacé par mon holo Wild Lotus 4xR, j'ai décidé qu'il devait trouver un meilleur foyer. J'accepte les offres supérieures à 400 000 $.

L'homme en question explique le prix de ce skin Counter-Strike en déclarant qu'il possède le motif 661, qui est hautement convoitable pour sa coloration bleue. Le cosmétique possède aussi quatre autocollants Titan Holo qui sont les plus chers du jeu (60 000 dollars l'unité). Il semble en tout cas tout à fait convaincu que le skin va se vendre à ce prix en se basant sur les ventes récentes.

C'est donc ça qu'on appelle le progrès ? Il suffit de jeter un œil sur le site Skinbid pour se rendre compte du prix délirant de certains produits. De quoi laisser dubitatif.

Que pensez-vous de ce type de ventes sur Counter-Strike ?