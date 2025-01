Valve fait une grosse annonce surprise pour Counter Strike 2. Il va y avoir du changement dans l'air, mais c'est ce que les joueuses et les joueurs attendaient depuis longtemps.

Il y a des licences qui font indubitablement partie du panthéon vidéoludique. Counter Striker en fait partie. Alors, quand le jeu s'est offert une ‘suite’ plus de vingt ans après, le pari étant grand ! Les joueurs seraient-ils au rendez-vous ? La formule fonctionnerait-elle toujours ? Force est de constater que le résultat est probant. Avec plus d'un million et demi de joueurs mensuels, Counter Strike 2 est le digne héritier de son prédécesseur. C'est pourquoi il tient à offrir une expérience toujours satisfaisante, notamment avec une surprise qui vient de tomber.

Counter Strike 2 annonce la suite

Valve est sur tous les fronts en ce moment. Les rumeurs autour de Half-Life 3 sont ravivées depuis quelque temps, tandis que Deadlock s'affiche au sommet des jeux les plus attendus de 2025 sur Steam. Mais, dans un cas comme dans l'autre, on reste dans l'abstrait. Si on veut du concret, c'est vers Counter Strike 2 qu'il faut se tourner.

Le roi des FPS deuxième du nom a du nouveau pour sa communauté, et ça commence maintenant ! Valve a annoncé ce week-end que la saison 1 de Counter Strike 2 Premier allait se conclure pour laisser place à la suivante. Dès cette semaine, les joueuses et les joueurs peuvent se lancer dans la saison 2.

La surprise a été totale pour la communauté, peu habituée à ce que Valve communique de cette façon. Ils ont ainsi appris qu'un jour d'arrêt permettrait de remettre à jour les statistiques des joueuses et joueurs. Il faudra ensuite rétablir votre rang dans CS 2 Premier saison 2. Seulement dix matchs seront nécessaires.

Quelques changements seront aussi de la partie. Du côté des armes, le M4A4 et le FAMAS seront vendus un peu moins cher, ce dernier bénéficiant en plus d'une précision plus grande. Ensuite, plus globalement, le train fera son entrée sur la map. Il se pourrait que Valve n'ait pas encore tout annoncé, alors tenez-vous prêts.

© Valve

Le futur de CS 2 Premier mode se dynamise enfin

Ça y est, les choses s'accélèrent enfin pour Counter Strike 2. Après une très longue saison 1, il semblerait que Valve se soit bien fait la main. Le studio évoque déjà la fin de la saison 2. Ce faisant, on imagine déjà qu'on aura moins à attendre avant la suite. En tout cas, les fans comptent sur des mises à jour plus régulières.

En plus, pour récompenser les joueuses et joueurs assidus, Counter Strike 2 offre une belle médaille de statistiques ! Celle de la saison 1 est déjà disponible. Rangée dans votre inventaire, elle permet de mettre en lumière vos points forts et vos points faibles, votre temps de jeux ou encore des points d'amélioration pour la saison 2. Voilà qui devrait vous motiver encore davantage pour vos prochains matchs.

© Valve