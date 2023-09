L'annonce de Counter Strike 2 a suscité une effervescence remarquable. Il faut dire que cette franchise représente un jalon dans le monde des jeux vidéo compétitifs et le genre FPS. Pour en rajouter une couche, Valve a su créer l'excitation en dévoilant subtilement une information sur leur compte Twitter.

Counter Strike 2 fait une annonce

Sur le compte officiel Twitter de Counter Strike, on découvre un message intrigant. Ce qui a suffit a créer un emballement collectif :

Que faites-vous mercredi prochain ?"

Pour beaucoup, un tel tweet passerait inaperçu, mais connaissant Valve et ses méthodes de communication, il n'est pas étonnant de voir la communauté s'agiter. De nombreux fans du FPS compétitif voient en ce tweet une annonce imminente concernant le lancement de CS2

Initialement, Counter-Strike 2 avait été annoncé pour cet été. Mais sachant que Valve a tendance à peaufiner ses projets (c'est le moins qu'on puisse dire), un délai de quelques jours est minime. Après tout, le 27 septembre, ce n'est qu'un écart de 4 jours avec la fin de l'été.

Valve décrit son jeu comme "la plus grande avancée technique dans l'histoire de Counter-Strike". Pour ne rien gâcher, CS2 sera proposé en tant que mise à niveau gratuite de Counter-Strike Global Offensive, qui s'est imposé comme une référence au fil des ans. Certains fans ont déjà eu l'occasion de le tester et leurs retours sont pour le moins enthousiastes. On peut donc s'attendre à quelque chose d'épique. Il ne fait guère de doute qu'il s'agit là d'une étape fondamentale dans l'histoire de la licence.

Pour moderniser Counter-Strike, le passage au moteur Source 2 s'avère évidemment primordial, offrant des améliorations visuelles et des modifications du gameplay, notamment concernant la gestion de la fumée. CS2 proposera aussi des cartes remaniées telles que Nuke et Dust 2, des matchs plus courts basés sur une formule MR12 (Maximum 12 rounds), un système de classement renouvelé avec des grades par carte, et un mode de matchmaking plus efficace.