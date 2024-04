La dernière mise à jour de Counter Strike 2, le célèbre jeu de tir de Valve, apporte une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l'expérience des joueurs. Disponible sur PC via Steam, ce titre free-to-play continue d'évoluer. Le tout grâce aux retours de la communauté, malgré des impressions mitigées depuis son lancement. Voici les nouveautés.

Counter Strike 2 s'améliore

Parmi les nouveautés les plus marquantes de Counter Strike 2, la possibilité de changer la main utilisée pour viser. Et cela même durant les parties. Les joueurs peuvent désormais configurer leur préférence pour utiliser la main gauche ou la main droite avant le début des rounds. Avec la possibilité de modifier ce choix en cours de jeu en appuyant sur la touche H. Cette fonctionnalité offre une plus grande personnalisation et pourrait influencer les stratégies de jeu.

Le menu d'achat a également été revisité avec l'ajout d'un panneau affichant les armes abandonnées par les coéquipiers dans la zone d'achat. Permettant aux joueurs de les ramasser directement. De plus, une indication du montant minimum d'argent garanti pour le round suivant a été ajoutée. Aidant ainsi les joueurs à planifier leurs achats de manière plus stratégique.

D'autres changements

Au niveau des cartes, le retour de Dust 2 dans le pool de cartes de service actif est une modification notable, tandis qu'Overpass a été retiré. D'autres cartes comme Inferno et Baggage ont également subi des modifications pour améliorer la jouabilité et la lisibilité des environnements.

Sur le plan du gameplay, des ajustements ont été apportés à plusieurs armes. Le Zeus, par exemple, a vu sa vitesse de mouvement augmentée et son cône d'attaque ajusté, avec une récompense pour élimination augmentée de 0 $ à 100 $ (50 $ en mode Casual). D'autres ajustements comprennent une réduction de la récompense pour les éliminations réalisées avec le XM1014, passant de 900 $ à 600 $.

La mise à jour de Counter Strike 2 inclut également des ajustements de l'éclairage pour les cartes d'inspection d'arme. L'ajout de catégories d'usure dans l'écran d'inspection, et des corrections de noms d'armes pour améliorer la clarté. Enfin, diverses optimisations de performances et corrections de bugs ont été apportées à plusieurs cartes. Améliorant ainsi l'expérience globale de jeu.