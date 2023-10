Les amateurs de FPS savent que Counter Strike 2, à l'image de son prédécesseur, est prévu pour avoir une très longue durée de vie. Cela n'empêche malheureusement pas le jeu de connaître quelques déconvenues, notamment un cruel manque d'accessibilité. Explications.

Counter Strike 2 fait une mauvaise annonce

Ainsi, Valve a récemment communiqué des informations essentielles concernant la compatibilité de son très apprécié jeu, Counter Strike 2. Malheureusement pour certains gamers, le titre n'offrira pas de support pour les systèmes d'exploitation macOS et les versions Windows 32 bits. Cette décision découle de l'utilisation de technologies plus modernes dans le jeu, qui ne peuvent pas être compatibles avec ces versions d'exploitation plus anciennes.

Dans un souci d'atténuer la déception des joueurs impactés par cette annonce, Valve a également déclaré qu'il proposerait des remboursements pour les joueurs ayant choisi d'acheter la mise à niveau Prime Status, à condition qu'ils soient des utilisateurs de macOS ou qu'ils ne puissent jouer que sur un système supportant DirectX 9 ou une version 32 bits de Windows.

Ces mesures semblent montrer que Valve est conscient de l’impact que cela pourrait avoir sur une partie de sa communauté et cherche à atténuer autant que possible les frustrations. Reste à voir comment ces développements influenceront l'adoption et les retours sur Counter Strike 2 dans les prochains mois.

Ce qui est certain, c'est que l'avenir de Counter Strike 2 se dirige résolument vers l'exploitation de technologies de pointe pour offrir une expérience de jeu innovante, même si cela signifie, malheureusement, de laisser certains systèmes d'exploitation derrière.

32 ou 64 bits ? C'est quoi la différence ?

Les versions de Windows en 32 bits et 64 bits se distinguent principalement par leur gestion de la mémoire RAM et des processus informatiques. La version 32 bits est limitée à la prise en charge de 4 Go de RAM. Alors que la version 64 bits est capable de gérer bien plus, offrant ainsi la possibilité d’exécuter des applications plus gourmandes en ressources et de meilleures performances pour des tâches comme le JV.

En outre, alors que les systèmes 32 bits ne peuvent exécuter que des applications conçues pour cette architecture, les systèmes 64 bits peuvent exécuter des applications 32 bits et 64 bits, ce qui les rend plus flexibles en termes de compatibilité logicielle. Les avancées en matière de sécurité sont également à noter dans les versions 64 bits. Bref, Windows 32 bits c'est trop vieux pour Counter Strike 2. Par contre c'est moins clair pour l'abandon de MacOS... Il est possible que des considérations techniques soient en jeu. Parfois, les jeux utilisent des technologies ou des API (interfaces de programmation d'applications) qui sont spécifiques à Windows ou Linux et qui ne sont pas disponibles ou ne sont pas entièrement compatibles avec macOS.