Les tendances, ça va et ça vient. Sur Steam plus qu’ailleurs, il n’est pas rare de voir des jeux totalement exploser les compteurs. Si les AAA n’ont pas à rougir, les plus belles performances viennent souvent de petits jeux indé que l’on n'a pas vu venir, la plupart du temps en tout cas. En témoigne encore Palworld, jeu de survie souvent comparé à Pokémon, qui a littéralement atomisé les compteurs de la plateforme de Valve. Mais dernièrement, c’est un jeu indé drastiquement différent qui est devenu viral suite à un lancement totalement gratuit sur Steam.

Content Warning cartonne sur Steam, un gros succès

Il s’agit de Content Warning, un jeu coopératif mêlant fun et horreur un peu à la manière d’un Lethal Company, autre sensation d'il y a quelques mois. L’objectif ici est de jouer les vidéastes de l’extrême et de parcourir différents environnements à la recherche d'événements flippants, glauques et tout ce que vous voulez, puis de les immortaliser pour ensuite les mettre sur la toile dans le seul but de devenir viral. Entre vos mains, tout l’arsenal du vidéaste de l’extrême avec ce qu’il faut en perche à selfie, caméra portable et autre appareil pour vous assurer de faire les plus belles Story horrifiques d’Internet.

Avec un pitch aussi fun, un gameplay simple et addictif et une formule tout ce qu’il y a de plus marrante entre amis, le jeu a trouvé un public presque immédiatement, catapulté par un weekend complet de gratuité sur Steam et bien entendu, une horde de streamers qui ont sauté sur l’occasion. Résultat, plus de 6,2 millions de joueurs ont tenté l’aventure sur Steam et Content Warning est désormais viral. Son développeur en est plutôt fier et ne s’attendait clairement pas à un tel succès si bien que le démarrage a quelque peu été chaotique.

Une première grosse mise à jour avec du contenu gratuit

Quoi qu’il en soit, Content Warning ne compte pas en rester là et du contenu gratuit arrive d’ailleurs sous peu dans une mise à jour qui en profitera d’ailleurs pour corriger quelques petits de soucis dans la foulée.

Le patch ajoute plusieurs objets dont un micro de reporter, un lecteur audio ou encore un canon à confettis pour briller en société. Quelques équilibrages sont aussi de la partie, notamment en ce qui concerne les prix des emotes ou l’ajout d’options pour la souris.

Tout ceci est d’ores et déjà disponible gratuitement via une simple mise à jour et d’après les développeurs, d’autres suivront très prochainement ! Sont notamment attendus, des correctifs visant à améliorer la reconnaissance vocale en jeu, la fin des problèmes de connexion qui peuvent mettre fin à la partie ou tout simplement virer l’hôte, ainsi que de nettes améliorations avec le rendu de la caméra. Il reste encore beaucoup de travail puisque les bugs sont encore nombreux (quoique parfois amusants), mais ça arrive prochainement.