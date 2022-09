La première conférence Marvel & Disney Games Showcase se tiendra ce vendredi soir. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement, les jeux confirmés, ceux attendus et les rumeurs crédibles et les plus folles.

La grande saison des annonces estivales est terminée. Le Summer Game Fest et la Gamescom 2022 ont régalé les joueurs chacun à leur manière, aussi bien en termes de gros jeux que de titres indépendants. Le mois de septembre ne sera pas en reste avec un planning bien chargé qui débutera avec la D23 et surtout la première conférence Marvel & Disney Games. Date, heure, comment la regarder, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

Le grand soir approche. Le rendez-vous annuel D23 consacré à Disney et ses licences battra son plein dès demain. Petite particularité cette année, le géant américain tiendra une première conférence sur les jeux Marvel & Disney. Un showcase inédit qui se tiendra ce vendredi 9 septembre à 22h (heure française) et qui devrait durer environ 1h30. L’événement sera retransmis sur les chaînes YouTube et Twitch de Marvel & Disney. Si vous avez la flemme de regarder en live, vous pouvez également consulter Gameblog pour retrouver toutes les meilleures annonces en direct.

A quoi s'attendre pour ce Disney & Marvel GAMES SHOWCASE ?

À quoi faut-il s’attendre pour cette conférence Marvel ? Le géant américain a déjà confirmé une grosse information : il n’y aura pas que l’univers des comics mis en avant. Les jeux Disney et Star Wars seront également de la partie. Quelques titres ont déjà été confirmés tandis que d’autres font l'objet de rumeurs. Petit tour d’horizon de toutes les annonces, officielles comme potentielles.

Les jeux confirmés de la conférence Marvel & Disney

Disney et Marvel sont particulièrement attendus au tournant pour cette première conférence. Si les éditeurs gardent quelques surprises sous le coude, une partie du programme est déjà connue. Il y aura du free-to-play, du AAA, du Star Wars, du Marvel et du Disney. À commencer par l’Animal Crossing-like de Mickey : Disney Dreamlight Valley. Sorti en early access, payant ou gratuit via le Xbox Game Pass, le titre devrait se montrer dans une nouvelle campagne de séduction pour surfer sur la hype du D23. Dans les titres déjà disponibles, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga s’invitera aussi dans notre galaxie, très certainement pour dévoiler des énièmes DLC, potentiellement en rapport avec Obi-Wan ou Andor.

Marvel's Midnight Suns aura également son moment de gloire lors de l’événement. Le RPG tactique des développeurs de XCOM a récemment été repoussé à 2023 et se montre régulièrement dans des vidéos promotionnelles. L’éditeur devrait enfin montrer un peu de gameplay concret pour présenter ses mécaniques plus en détail. La tête d’affiche de cette conférence en revanche, c’est le jeu Marvel d’Amy Hennig. En plus d’une adaptation Star Wars, la créatrice d’Uncharted prépare un titre particulièrement ambitieux. Nous n’avons à ce jour encore aucune information à son sujet. Mais quels héros seraient mis en avant ? Les rumeurs vont de bon train entre Daredevil, les Quatre Fantastiques et tout récemment Captain America et Black Panther contre les nazis. Lequel est le bon ? Réponse vendredi soir.

Les rumeurs et les jeux pressentis pour la conférence des jeux Marvel, Disney & Star Wars

Si le line-up connu ne vous fait pas rêver, pas d’inquiétude. Disney a confirmé réserver quelques surprises pour animer ces 1h30 de show. Les prétendants sont nombreux, mais les yeux se tournent vers les deux projets qui seraient en développement chez EA. Les deux seraient des jeux en monde ouvert, l’un autour d’Iron Man, l’autre se focaliserait sur Black Panther. Ce dernier serait confié à une nouvelle équipe qui est composée d’anciens membres Monolith Productions, studio bien connu pour L'Ombre du Mordor.

Pour le reste, de nombreux fans espèrent voir de nouvelles images de jeux déjà confirmés. En tête de lisse, Marvel’s Spider-Man 2 qui devrait dévoiler du gameplay prochainement et devrait en mettre plein les yeux. Les joueurs aimeraient également avoir quelques informations autour de Marvel’s Wolverine, lui aussi entre les mains d’Insomniac Games. Star Wars Jedi Survivor pourrait également passer une tête pour dévoiler une nouvelle bande-annonce ou livrer quelques détails croustillants. Du côté de Disney, les fans rêvent d’une apparition de Kingdom Hearts 4, dévoilé cette année pour l’anniversaire de la franchise. On devrait en revanche voir Marvel's Snap, le jeu de cartes qui souhaite concurrencer Heathstone et consorts. Plusieurs autres adaptations de Star Wars, dont l'un chez Ubisoft Massive Entertainment, l'un de stratégie, un FPS ou encore Star Wars Eclipse du côté de Quantic Dream.