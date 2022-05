Pour fêter dignement ce weekend à rallonge de l'ascension, Gameblog s'associe à Konami pour vous permettre de remporter un joli lot via un concours. Vous connaissez surement la célèbre franchise eFootball. Il s'agit de la série qui a pris la suite des mythiques Pro Evolution Soccer.

Pour vous permettre de progresser plus rapidement en jeu, on vous propose donc aujourd'hui de gagner 12000 eFootball coins, valable sur PlayStation 4 ou PlayStation 5. Il s'agit d'un code à entrer qui créditera la somme sur votre compte, et qui n'est donc valable que sur les consoles de Sony. Désolé pour ceux qui jouent sur Xbox ou sur PC.

Pour participer au concours, c'est simple.

Il suffit de vous rendre sur la publication Facebook ci dessous, de la liker, de la partager, et de la commenter en taggant un ami.

https://www.facebook.com/10202446757/posts/10159152192481758

Le tirage au sort aura lieu le mardi 31 mai à midi pile ! Le gagnant sera ensuite contacté via sa messagerie Facebook.

Bonne chance à tous !