Si vous êtes à la recherche du casque gaming ultime, pourquoi ne pas tenter votre chance pour ce concours en partenariat avec Sony ? En effet, Gameblog vous propose de gagner deux casques Sony Inzone H9 qui ont chacun une valeur de 299 euros. Pour en savoir plus sur le dit casque, n'hésitez pas à faire un tour sur notre TEST du Sony Inzone H9.

Le Inzone H9 en résumé

Un casque sans fil en bluetooth et via un dongle USB

Un audio qualitatif

Une excellente réduction de bruit

Un confort indéniable pour la tête et les oreilles et cela même sur de longues sessions

Une bonne spatialisation

Un casque d'une valeur de 299 euros

C'est LE casque de référence pour votre PlayStation mais il est bien évidemment aussi compatible sur PC et sur les smartphones. Pour participer au concours, c'est simple. Deux casques sont à gagner, l'un sur Twitter et l'autre sur Facebook. Il suffit de suivre Gameblog sur les réseaux, de liker le post et de le partager, et le tour est joué. Voici les liens des postes en question :

Une belle promotion sur toute la gamme INZONE

Si jamais vous ne remportez pas le casque, sachez tout de même qu'à partir du 19 septembre, et jusqu’au 2 octobre, il y aura des promotions sur l'ensemble de la gamme de casques INZONE dont le H9 qu'il est possible de remporter dans ce concours.

Il s'agit d’une remise directe jusqu'à 20%, voilà ce que cela donne avec la remise :

Casque Sony Inzone H3 : 100€ -> 80€ Casque Sony Inzone H7 : 230€ -> 210€ Casque Sony InzoneH9 : 300€ -> 270€

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 23 septembre 2022 à 16h00 Le gagnant sera ensuite contacté via sa messagerie Facebook ou Twitter.

Twitter :

Facebook :

https://www.facebook.com/Gameblog/photos/a.267180186757/10159308094161758/

Bonne chance à tous !