Pour ouvrir le bal de son State of Play, Sony a souhaité longuement mettre en avant Concord, son nouveau jeu-service prenant la forme d'un hero-shooter multi en 5 contre 5, développé par Firewalk. Mais l'engouement n'était clairement pas au rendez-vous pour ce titre attendu le 23 août sur PS5 et PC. Et la dernière nouvelle en date à son sujet ne risque pas d'arranger la situation, bien au contraire.

Sony se Concord dans une stratégie qui a déjà fait polémique

Sur toutes ses dernières exclusivités PS5 en date portées sur PC, Sony persiste dans sa volonté de rendre obligatoire la connexion au jeu via un compte PSN. Une décision qui a eu les résultats explosifs que l'on connaît sur Helldivers 2, forçant le géant japonais à rétropédaler en urgence pour sauver sa nouvelle poule aux œufs d'or. Sur Ghost of Tsushima, le PSN est obligatoire pour jouer en cross-plateforme, mais pas encore entre joueurs PC. Enfin, les portages de God of War Ragnarök et Until Dawn demanderont également une telle connexion.. alors qu'il s'agit de jeux exclusivement solo.

L'histoire semble se répéter pour Concord : la connexion à un compte PSN sera obligatoire pour y jouer, même sur PC. Alors que la première présentation du jeu a fait l'objet d'une réception particulièrement froide, cela ne va pas lui faire gagner des points auprès des joueurs PC, plateforme sur laquelle les FPS brillent pourtant le plus. Outre le fait que les joueurs PC rechignent à créer un compte PSN dont ils n'ont pas besoin par ailleurs, c'est surtout le fait que ce réseau ne soit toujours pas disponible dans plus de 170 pays qui pose vraiment question. Coup sur coup, Sony se prive d'un marché potentiellement massif de joueurs PC qui ne pourront en l'état jamais pouvoir essayer ces jeux.

Un jeu-service galactique déjà condamné au vide spatial ?

Nonobstant la potentielle polémique du PSN, il sera extrêmement ardu pour le titre de Firewalk de tirer son épingle du genre hero-shooter. La concurrence est déjà rude avec notamment Overwatch 2 et Marvel Rivals à venir. L'ambiance typée Gardiens de la Galaxie et son casting hétéroclite lui permettront-ils de sortir du lot ? Il semblerait que ce soit mal parti, malgré un visiblement énorme investissement de la part de PlayStation.

Pire encore : Concord sera a priori bien un jeu payant, en plus de sa composante jeu-service. Comme Helldivers 2, le titre exclusivement multi pourrait cependant être affiché à un tarif plus abordable. Un autre frein pour les joueurs par rapport à ses concurrents directs free to play. Rappelons à ce titre que ce nouveau hero-shooter ouvrira ses précommandes demain, le 6 juin, et se laissera essayer via une bêta courant juillet. Le jeu sortira simultanément sur PC et PS5 le 23 août. Les joueurs répondront-ils présents pour rencontrer ces nouveaux personnages dans la vaste galaxie des FPS multi ? C'est tout ce que l'on souhaite à Firewalk, mais la chose semble en l'état bien mal engagée.