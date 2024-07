En 2016, Blizzard avait en effet marqué le monde du FPS multi compétitif de son empreinte avec un Overwatch qui a provoqué un véritable raz-de-marée. Une époque désormais révolue, avec une suite qui s'est enfoncée dans les pires travers du jeu-service. Concord, le titre de Firewalk Studios, attendu le mois prochain sur PC et PS5, peut-il en profiter pour occuper la place du nouveau hero shooter en vogue ? La volonté semble être bien présente, mais les joueuses et joueurs répondront-ils présents ?

Tout Concord pour la sortie d'un hero shooter réussi, mais...

Annoncé en grandes pompes lors du dernier State of Play, Concord n'a malheureusement pas convaincu les foules. La faute peut-être à des personnages qui manquent de la présence du superbe casting d'un Overwatch, à un gameplay un brin mou, ou encore l'obligation d'utiliser un compte PSN et un ticket d'entrée à 40 euros. L'accueil des joueuses et joueurs a quoi qu'il en soit été plutôt froid. Cela aurait pu changer une fois le jeu entre leurs mains via plusieurs phases de beta courant juillet. Mais l'expérience a été entachée par plusieurs problèmes techniques, marque d'un jeu manquant encore grandement de finition.

Firewalk Studios a toutefois encore un peu de temps pour corriger le tir, Concord étant attendu le 23 août. Le studio en a également profité pour annoncer le modèle économique de son jeu-service. Les vétérans d'Overwatch premier du nom devraient y retrouver leurs petits. Nous apprenons ainsi que ce nouveau titre dans l'âpre arène du genre hero shooter ne comportera pas de Battle Pass, et que du contenu entièrement gratuit (nouveaux personnages, maps, armes, modes de jeu, etc.) seront déployés à chaque saison.

Une annonce qui a quelque peu rassuré les joueurs sceptiques vis-à-vis de Concord. On trouve cependant de nombreuses réactions au message de Firewalk Studios, les encourageant à en repousser la date de sortie, et de privilégier un modèle free-to-play. Nombreux estiment que, en l'état, le hero shooter sur le papier prometteur et ambitionnant de concurrencer Overwatch à son âge d'or est déjà mort-né. Sony semble malgré tout entretenir de grandes ambitions pour ce titre. Mais toute la meilleure volonté du monde de la part d'un studio et son éditeur peut-elle suffire à garantir le succès d'un jeu visiblement boudé par les joueurs, pratiquement personne ne l'ayant notamment wishlisté sur Steam ? Rendez-vous a priori le 23 août pour le découvrir.

Source : Concord sur X.com