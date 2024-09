C'est déjà la fin pour l'exclusivité PS5 Concord, même pas 15 jours après son lancement sur PlayStation 5 et PC. Et les joueurs ne reculent devant rien avant qu'il ne soit trop tard.

C'est l'annonce choc (ou pas) de la semaine, mais le hero shooter Concord, disponible en exclu sur PS5 et PC depuis le 23 août 2024, jette déjà l'éponge. Comme indiqué avant cette décision, il semblerait que les ventes du jeu aient été tout bonnement catastrophiques puisqu'on parle de 25 000 exemplaires pour les deux plateformes réunies. Quelques heures après ces révélations, le couperet est tombé et les serveurs fermeront dès ce vendredi 6 septembre 2024. Le jour de la sortie d'Astro Bot, le prochain jeu solo de PlayStation.

Les joueurs exploitent une faille de Concord avant la fin

Le flop de Concord s'est confirmé avec l'annonce de l'arrêt total du jeu dans quelques heures. En effet, pour l'instant, Firewalk Studios préfère tout débrancher et prendre le temps de réfléchir. « Même si de nombreuses qualités dans le jeu ont trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d'autres aspects du jeu et notre lancement initial n'ont pas eu le succès escompté. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d'explorer des options, notamment celles qui permettront de mieux toucher nos joueurs ». On imagine mal un retour, mais l'avenir nous donnera peut-être tort.

Concord est donc mort et les joueurs le détruisent avant la fermeture des serveurs. On voit fleurir de nombreux clips sur X dans lesquels des petits malins cassent le jeu afin de gagner de l'expérience plus rapidement, et surtout de débloquer le trophée Platine avant que ce ne soit trop tard.

Pour cela, des joueuses et joueurs d'une même équipe s'entendent pour s'éliminer, en sautant dans le vide par exemple, et mettre un terme à la partie en cours. Ca peut paraitre très bizarre, mais les fans de trophées sont prêts à tout pour agrandir leur tableau de chasse. Y compris à refaire la même action en boucle. Si vous avez acheté Concord sur PS5 ou PC, un remboursement va avoir lieu sur Epic Games Store, Steam et via le PlayStation Store. En revanche, si vous avez acquis une copie physique, il faut vous retourner vers le revendeur en question.

Source : GenePark et RealRadec via X.