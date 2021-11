Le jeu de stratégie Company of Heroes 3 va se laisser doucement approcher via son mode multijoueur et une pré-alpha. avec de jolies nouveautés. Les détails

Aujourd'hui mardi 30 novembre, à l'écriture de cette news, Company of Heroes troisième du nom va permettre aux joueurs de découvrir son mode multijoueur. Ceux qui ont eu la chance d'avoir accès à la première phase de pré-alpha recevront automatiquement une clé pour télécharger le jeu. Les autres devront se rendre sur le site officiel pour y faire une demande en bonne et due forme. Eh oui, un peu de travail ne vous fera PAS de mal...

De belles nouveautés

Cette nouvelle alpha multijoueur permettra à la fois de jouer des matchs contre l'intelligence artificielle en coopération mais aussi tout simplement de jouer en PvP de manière très classique. Le système de pause active sera d'ailleurs disponible pour la toute première fois contre l'IA. Et c'est justement l'une des nouveautés sur lesquelles il sera bon de s'attarder le moment venu. Histoire de voir à quoi ceci ressemblance exactement...

Le retour de Company of Heroes

Côté contenu, deux factions seront disponibles. Et on vous le donne en mille, il s'agit des forces américaines et allemandes. Par rapport à l'alpha de juillet dernier, sachez également que les joueurs pourront tester de nouvelles unités ainsi qu'un nouveau système d’expérience. Le jeu prenant place en Méditerranée, la version définitive devrait aussi proposer les forces italiennes, britanniques et françaises en plus. De quoi changer du Front de l'Est et de l'Ouest, n'est-ce pas ?

En effet, Company of Heroes 3 devrait permettre aux joueurs en plus de la Campagne d'Afrique et du Sud de la France, de participer à la conquête italienne des Alliés. Soit des conflits qui sont très peu présents dans le jeu vidéo, et ce depuis de très nombreuses années.

Sachez pour finir, que le jeu est toujours prévu pour 2022 sans plus de précisions. Notons aussi que la pré-alpha débute à minuit ce mardi 30 novembre pour se terminer mardi 7 décembre prochain.