Le Xbox Showcase de ce 11 juin était plutôt riche en surprises et ce nouveau jeu aux airs de Bioshock en fait partie. Microsoft fait confiance à ses studios et cherche à séduire.

C'est au beau milieu de grosses annonces que, sans crier gare, Xbox nous annonce l'arrivée d'un Bioshock maison dans son Xbox Showcase. C'est le studio InXile, sous l'égide des Xbox Studios depuis quelques années maintenant et à qui l'on doit notamment la série Wasteland, qui est aux commandes de ce nouveau projet. Son nom, Clockwork Revolution.

La Xbox Series a son Bioshock maison

Alors que tout le monde attend impatiemment un Bioshock 4, le genre lui, commence à voir apparaître de nouveaux venus. Après un Atomic Heart ultra solide en début d'année, c'est un studio Xbox qui sortira bientôt un concurrent sérieux. Clockwork Revolution respecte à la lettre la recette du parfait Bioshock-like. Un univers qui semble être coincé dans le temps, une ville extravagante où la science a dépassé toutes les limites et où les hommes cherchent visiblement à en franchir de nouvelles.

Doté de la capacité de voyager dans le temps, vous êtes chargé de révéler les secrets de la région d'Avalon. Une métropole technologiquement très avancée dont les événements les plus importants de l'histoire auraient été modifiés artificiellement. Guerre de classe sociale, partage des richesses unilatéral, dictature… il est temps d'y mettre un terme en utilisant les mêmes armes : le voyage dans le temps. C'est en tout cas ce que nous raconte le synopsis du jeu.

L'histoire de Clockwork Revolution prend place dans la métropole victorienne d'Avalon. Dans cette cité, les trains à vapeur volent au-dessus de votre tête, de riches industriels remplacent certains de leurs membres par des prothèses ornées d'engrenages, et des serviteurs mécaniques exaucent le moindre caprice de leurs maîtres. Mais ce nouvel âge de merveilles cache en fait un sombre secret : il a été méticuleusement créé par l'impitoyable Lady Ironwood. Grâce à un appareil permettant de voyager à travers le temps, elle a modifié certains moments clés de l'Histoire d'Avalon, maintenant les classes ouvrières dans leurs usines et leurs taudis, pendant qu'elle s'accapare richesses et pouvoir. C'est là que vous entrez en scène…

Clockwork Revolution prend son temps

Il sera donc question de voyager dans le temps à l'aide d'une machine sophistiquée permettant d'impacter l'espace-temps de différentes façons. La bande-annonce nous montre par exemple qu'il sera possible de réparer des parties du décor détruites afin de se créer des passages ou au contraire, les détruire volontairement soi-même puis réparer ses méfaits. InXile affirme avoir tout donné pour ce nouveau jeu qu'il considère comme étant le plus ambitieux du studio. On ne demande qu'à voir maintenant.

Clockwork Revolution est attendu sur Xbox Series et PC, mais n'a pas encore de date de sortie. Le jeu n'en est qu'à ses débuts, mais le studio travaille activement dessus. Affaire à suivre donc.