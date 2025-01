C’est l’un des jeux les plus attendus de ces prochains mois, le jeu français Clair Obscur Expédition 33 vend du rêve depuis son annonce. Il nous promet un bel hommage au genre du JRPG tour par tour, avec une bonne grosse dose de créativité. Que ce soit sur le plan artistique ou narratif, il fait d'énormes promesses. Sa force, c'est qu'il vise à être différent de ce que l’on a l’habitude de voir partout. Un jeu plein de bonnes idées donc, qui a piqué la curiosité des bonnes personnes visiblement. On apprend aujourd'hui qu'un gros projet sera bientôt mis en chantier.

Clair Obscur Exepedition 33 n'est pas sorti qu'une grosse surprise se prépare déjà

Alors qu’il n’est même pas encore sorti, la proposition de Clair Obscur Expedition 33 a visiblement fait des miracles auprès de certains créatifs qui veulent en faire.. un film !

Comme affirmé par Variety, Clair Obscur Expedition 33 aura le droit à son adaptation cinématographique grâce à Story Kitchen. Se disant fiers et heureux de pouvoir collaborer avec le studio Sandfall Interactive, Dmitri M. Johnson et Mike Goldberg, fondateurs de Story Kitchen, sont persuadés que « le récit captivant et les personnages complexes de Clair Obscur Expedition 33 offrent déjà une base solide » pour une expérience au cinéma. Il ajoutent que l'univers du jeu « trouvera un écho auprès des joueurs et des cinéphiles ». Il faut dire que Clair Obscur Expedition 33 nous fait déjà de très belles promesses sur le papier.

Pour rappel, le jeu nous fera suivre la trente-troisième expédition menée par un groupe hétéroclite bien décidé à combattre une terrible malédiction. Une Peintre, sorte de sorcière locale, peint chaque année un numéro maudit sur son monolithe. Tous ceux de cet âge sont alors condamnés à disparaître à jamais. Après moult tentatives, personne n’a réussi à en finir avec cette malédiction, d’autant que la Peintre se protège derrière tout un tas de sortilèges et des mondes chaotiques. Avec un tel pitch, comment ne pas céder à la tentation ?

En attendant d’avoir des nouvelles du film, sachez que Clair Obscur Expedition 33 sortira dès le 24 avril sur Xbox Series, PC et PS5

Source Variety