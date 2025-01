Lors de son annonce, Clair Obscur Expedition 33 a frappé très fort. Le nouveau jeu du petit studio français Sandfall Interactive, basé à Montpellier, s’est rapidement fait remarquer grâce à sa direction artistique du tonnerre. Plus globalement, c'est toute la proposition qui a charmé son petit monde. Une recette fait de RPG au tour par tour, mais avec un zeste de dynamisme. Le tout dans un univers qui attise la curiosité. Le jeu a profité de ce nouveau Xbox Direct pour se dévoiler. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça promet.

Clair Obscur Expedition 33 fait une belle annonce lors du Xbox Direct

Comme lors de notre première approche, le jeu s’annonce superbe. Clair Obscur nous en a encore mis plein les yeux ce soir avec sa direction artistique décapante et ses compositions visuelles qui vogue entre contemplatif et poésie. Il faut dire que le pitch du jeu a de quoi séduire. Une Peinteresse, sorte de sorcière locale, malmène tout le royaume avec une malédiction. Chaque année, elle peint un nombre et condamne les gens qui ont le même âge que la peinture de la sorcière. Plusieurs tentatives d’éliminer cette sorcière ont été menées sans succès, cette dernière étant capable de créer des univers étranges et d’utiliser une magie visiblement incroyable. Une ultime expédition, la trente-troisième, va tenter l’impossible pour mettre fin au mal. C’est là que l’on intervient.

Une histoire qui pique la curiosité qui nous sera interprétée par un casting 5 étoiles avec notamment Charlie Cox, Ben Starr,Jennifer English, ou encore Andy Serkis pour le doublage en V.O. Pour la version française, on pourra compter sur Alexandre Gillet, Adeline Chetail, Céline Melloul, Sarah Cornibert ou encore Féodor Atkine. Du très très lourd donc.

Lors de cette nouvelle présentation au Xbox Direct de ce soir, Clair Obscur Expedition 33 s’est dévoilé davantage, mais nous a surtout fait une annonce très attendue. Clair Obscur Expedition 33 sortira dès le 24 avril sur Xbox Series, PC et PS5. Le jeu sera bien entendu disponible day one dans le Xbox Game Pass.