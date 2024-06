Et voilà, c'est officiel. Civilization 7 vient d'être dévoilé lors de la soirée du Summer Game Fest. Et forcément, cela promet d'être impressionnant comme on peut s'y attendre.

Ce vendredi soir, lors du très attendu Summer Game Fest, l'éditeur 2K Games a officiellement levé le voile sur le prochain opus de la célèbre série de jeux de stratégie : Sid Meier's Civilization 7. Forcément, les fans de 4X sont ravis. Surtout lorsque l'on considère le succès des autres épisodes. Voilà ce que l'on sait pour le moment. Le trailer donne en tout cas envie.

Civilization 7 se montre et nous donne rendez-vous !

L'événement, qui s'est tenu à Los Angeles et a été l'occasion pour les fans de découvrir les premières images ce nouvel épisode de la franchise légendaire Civ avec Civilization 7. Les rumeurs allaient bon train ces dernières semaines, et cette annonce confirme les attentes élevées des joueurs du monde entier. Le jeu est enfin confirmé et il débarquera en 2025 sans plus de précision malheureusement. Mais qu'à cela ne tienne, on aura des nouvelle d-s cet été, ce sont les développeurs qui le disent !

Sid Meier's Civilization 7 promet d'apporter de nombreuses innovations tout en restant fidèle à l'esprit de la série. Les développeurs de Firaxis Games ont dévoilé une bande-annonce captivante. Malheureusement, pas de gameplay. Les joueurs pourront une fois de plus guider leur civilisation à travers les âges, en explorant de nouvelles technologies, en forgeant des alliances, et en conquérant de nouveaux territoires.

Il s'est écoulé presque six ans depuis la sortie de Civilization 6, et les fans attendaient avec impatience des nouvelles de la franchise. Civilization 6, publié en octobre 2016, avait été acclamé pour ses innovations et son gameplay addictif. La promesse d'un nouveau chapitre dans cette saga mythique a suscité une excitation considérable.