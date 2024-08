Si vous attendez impatiemment Civilization 7, qui sortira l'année prochaine, Memoriapolis pourrait bien être le jeu parfait pour vous faire patienter. Ce nouveau titre, disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam, mêle gestion urbaine et stratégie historique, offrant une expérience qui semble facile à prendre en main.

Un jeu qui s'inspire des grands classiques comme Civilization

Memoriapolis se démarque par sa capacité à mélanger des éléments tirés de jeux comme Civilization, Manor Lords, et Cities: Skylines. Le jeu vous met aux commandes de la création et de la gestion d'une ville à travers différentes époques de l'histoire humaine. Chaque Âge apporte son lot de défis uniques, allant de l'Antiquité à l'Âge des Lumières. Le jeu offre non seulement la possibilité de bâtir une ville, mais aussi de gérer son économie et son évolution à travers le temps.

En ce moment, l'accès anticipé vous permet de jouer à travers les deux premiers âges : l’Antiquité et le Moyen Âge. Vous pouvez déjà commencer à bâtir votre ville, voir vos progrès à travers les siècles, et anticiper l’arrivée des périodes de la Renaissance et de l’Âge des Lumières lors de la sortie complète du jeu, prévue pour l'année prochaine. De quoi très clairement s'amuser.

De très bons avis sur Steam

Depuis sa sortie en accès anticipé, Memoriapolis a rapidement attiré l'attention des amateurs de jeux de stratégie. Les avis sont très bons sur Steam. Disponible avec une réduction de 15 % jusqu'au 12 septembre, c’est une opportunité idéale pour découvrir ce monde riche en détails historiques. Il est actuellement dans le top 10 des ventes de la plateforme (en huitème position)

Le design visuel, avec son approche moderne, crée une atmosphère qui vous transporte véritablement à travers chaque époque. En outre, les mécaniques de jeu sont conçues pour offrir une profondeur stratégique qui saura autant captiver les joueurs expérimentés que ceux qui découvrent ce genre pour la première fois.

