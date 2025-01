Alors que Civilization 7 arrive à grands pas, Firaxis offre aux joueurs un ultime challenge pour marquer la fin de l’ère Civilization 6. Baptisé "One Last Turn", ce défi mettra vos compétences à rude épreuve et célèbrera tout ce qui a fait le succès de ce jeu emblématique. La fin d'une époque.

Un dernier défi pour les stratèges de Civilization 6

Dans "One Last Turn" de Civilization 6, vous incarnez Victoria. L’objectif ? Obtenir les quatre types de victoire dans une seule partie : Diplomatie, Culture, Science et Domination. Pas de limite de tours ici. Vous aurez tout le temps nécessaire pour construire l’empire ultime, mais il faudra exceller sur tous les fronts.

Le défi se déroule sur une carte aléatoire de petite taille, avec cinq autres civilisations en compétition. Vous commencez dans l’ère antique, avec une vitesse de partie rapide et un calendrier spécial offrant plusieurs tours par an. Un terrain de jeu idéal pour les stratèges les plus expérimentés. Le tout a lieu du 15 janvier au 10 février 2025. Il va donc falloir faire assez vite.

Un adieu parfait

Pour les fans de Civilization 6, ce défi est une belle façon de dire au revoir. Depuis sa sortie, le jeu a su captiver des millions de joueurs grâce à sa profondeur stratégique et son accessibilité. Cet ultime challenge célèbre l’héritage du titre tout en rendant hommage aux joueurs qui l’ont fait vivre pendant des années. Certains espèrent même que Firaxis en profitera pour rééditer tous les anciens défis mensuels, permettant à ceux qui les auraient manqués de compléter leur collection de badges.

Ce défi marque également une transition importante vers Civilization 7, qui sortira le 11 février 2025. Avec ce nouvel opus, Firaxis prend des risques audacieux. L’introduction de trois âges distincts – Antiquité, Exploration et Moderne – change la dynamique du jeu. Chaque époque proposera une civilisation différente, mais vous garderez le même leader, offrant un équilibre unique entre continuité et renouveau.

Bien que certains joueurs se montrent prudents face à ces nouveautés, l’innovation semble nécessaire pour réinventer une formule déjà bien rodée. Firaxis espère ainsi captiver à nouveau une communauté parfois nostalgique de Civilization 5.

Source : Firaxis