Cities Skylines 2 traverse décidément une épreuve difficile. Après un lancement catastrophique, les chiffres ne sont pas bons et font même un peu peine à voir. C'est bien dommage.

Dans le monde des jeux de construction de villes, Cities Skylines 2 développé par Colossal Order et Paradox, est confronté à un défi surprenant : le jeu a actuellement moins de joueurs sur Steam que son prédécesseur de 2015, Cities Skylines.

Cities Skylines 2 : la catastrophe du lancement encore dans les esprits

Actuellement, Cities Skylines 2, développé par Colossal Order et édité par Paradox, traverse une période délicate, comme en témoigne le nombre de joueurs sur Steam. Selon les données, le nombre de joueurs actifs sur Cities Skylines 2 est inférieur à celui de son prédécesseur, Cities Skylines, sorti en 2015.

Evidemment, les mods pour le jeu de gestion vont jouer un rôle crucial dans le futur. Notamment avec les nouveaux outils de création et de distribution, ainsi que l'éditeur de CS2, prévus par Colossal Order. De plus, grâce aux DLC, aux correctifs et aux améliorations continues, le city builder est en bonne voie pour surpasser son prédécesseur à long terme. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas.

Les problèmes actuels sont regrettables, mais ils semblent faire partie de la réalité du développement de jeux modernes, en particulier sur PC, où les jeux ne révèlent leur plein potentiel que plusieurs mois après leur sortie. À l'heure actuelle, les joueurs semblent préférer l'original CS1 à la suite sortie cette année. Ainsi, selon SteamDB, Cities Skylines 1 compte actuellement 10 011 joueurs contre 9 263 pour Cities Skylines 2. Steam Charts présente des chiffres légèrement différents mais le résultat est le même : 9893 personnes jouent à CS1 contre 8887 à CS2.

Des chiffres qui sont tristes

Au cours des dernières 24 heures, Cities 1 a même enregistré un pic de joueurs légèrement supérieur à celui de Cities 2 : 14762 joueurs pour Cities 1 contre 14 738 pour Cities 2, selon SteamDB. Steam Charts indique cependant que le pic de CS2 sur 24 heures est légèrement plus élevé, avec 14738 joueurs contre 14718 pour Cities 1.

Colossal Order a récemment annoncé qu'une importante mise à jour pour CS2 pourrait arriver avant la fin de l'année 2023. Le développeur a également confirmé que l'éditeur de Cities Skylines 2 serait disponible début 2024, et a ouvert les inscriptions pour les créateurs de mods et d'assets.

Sur consoles, le jeu est toujours prévu mais pas avant le deuxième trimestre 2024. Le temps que tout rentre dans l'ordre sur PC.