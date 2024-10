Alors que Cities: Skylines 2 continue de rencontrer des difficultés depuis son lancement chaotique, Paradox Interactive surprend en sortant de nouveaux contenus payants pour le premier Cities: Skylines. 18 mois après ce qui devait être la dernière mise à jour majeure, trois nouveaux packs de contenu viennent enrichir le jeu d’origine.

Un retour inattendu pour Cities Skylines 1

Paradox Interactive avait annoncé la fin du développement de Cities: Skylines 1 en mai dernier, avec Hotels & Retreats. Cette mini-extension marquait la conclusion, tout en indiquant que Colossal Order se concentrerait sur la suite tant attendue. Cependant, le lancement de Cities: Skylines 2 a rencontré des difficultés, provoquant des retards dans la sortie des DLC. Paradox a donc dû reporter les contenus payants initialement prévus pour ce nouveau jeu.

Face à la frustration des joueurs de Cities 2, Paradox a choisi de revenir aux bases. L’éditeur propose désormais du contenu pour le premier opus afin de satisfaire les fans. Ainsi, trois nouveaux packs DLC pour Cities 1 sont déjà disponibles. On y retrouve le Mountain Village Pack et le Map Pack 3 à 5,99 euros chacun. Ils enrichissent la construction urbaine en montagne. Enfin, la station de radio Alpine Tunes complète le tout avec des musiques d’ambiance montagnardes.

Une décision qui divise

Paradox précise que ces nouveaux contenus ont été réalisés en partenariat avec Tantalus. Sans mobiliser d’équipe travaillant sur Cities 2. « Nos équipes chez Colossal Order restent entièrement concentrées sur l’amélioration de Cities: Skylines 2 », indique Paradox, insistant sur le fait que ce contenu pour le premier jeu répond aux souhaits des nombreux joueurs qui continuent de jouer à la première version malgré la sortie de la suite.

Cette annonce intervient alors que Paradox subit plusieurs revers dans le développement de ses autres projets. En plus des difficultés de Cities: Skylines 2, la suite Prison Architect 2 a été reportée indéfiniment, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est désormais prévu pour 2025, et le jeu de simulation de vie Life By You a été annulé en juin dernier.

Source : Paradox Interactive