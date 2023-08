Alors que la date de sortie de Cities Skylines 2 approche, le studio Colossal Order fait le point avec sa communauté sur les évolutions du jeu. Celui-ci s'annonce comme une véritable révolution par rapport au premier épisode, en particulier en ce qui concerne le système de progression de votre ville. Tout semble en effet plus cohérent dans cette nouvelle version, de quoi ravir les joueurs.

Une progression différente dans Cities Skylines 2

Vous pouvez désormais vous attendre à 20 jalons dans Cities Skylines 2, contre neuf dans l'opus original. À chaque jalon atteint, vous obtenez un permis d'expansion qui vous permet d'ajouter de nouvelles tuiles à votre carte de ville. Ces jalons représentent des étapes ou des objectifs spécifiques que les joueurs doivent atteindre pour débloquer de nouvelles fonctionnalités, bâtiments, services et autres éléments. Ces étapes sont généralement liées à la taille de la population de votre ville.

À chaque fois que vous atteignez un certain nombre d'habitants, un nouveau jalon est débloqué, offrant de nouvelles possibilités pour développer et gérer votre ville. Par exemple, en atteignant un certain seuil d'habitants, vous pourriez débloquer l'accès aux écoles, services de police, pompiers, etc. À des jalons plus élevés, vous pourriez obtenir accès à des structures plus avancées comme les aéroports, universités ou terminaux de cargo. Passer de 9 à 20 jalons offre donc une évolution de la ville différente avec davantage de défis. Dans la vidéo ci-dessous, le studio déclare :

Les jalons débloquent également de nouveaux types de zones pour aider votre village à se transformer en une ville prospère, ainsi que davantage de moyens de contrôler l'économie de votre ville à travers l'augmentation des limites d'emprunt, la fiscalité et les frais de service.

Une ville en constante évolution

Comme illustré précédemment, le jeu se veut plus progressif. Vous obtenez des bâtiments de plus en plus élaborés à mesure que vous progressez dans chaque arbre de développement pour chaque service. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir dans quelles branches du développement investir.

Peut-être souhaitez-vous débloquer l'usine de traitement des eaux usées pour éviter de polluer vos sources d'eau en surface dès que possible, ou accéder aux ports pour exploiter les voies maritimes de la carte, ou encore proposer à vos citoyens davantage de loisirs avec des parcs sportifs.

Rappelez-vous que même après avoir débloqué ces types de bâtiments, il vous faudra les financer pour les intégrer à votre ville. Toutefois, atteindre des jalons vous offre également diverses récompenses monétaires. Dans Cities Skylines 2, vous cumulez à la fois des points d'expérience (XP) passifs et actifs chaque jour en jeu, c'est ainsi que vous franchissez chacun des 20 jalons. À mesure que la population de votre ville et sa satisfaction croissent, vous gagnez plus d'XP.

Ainsi, si dans le Cities Skylines original la population impactait directement les jalons, ici elle n'est qu'un moyen parmi d'autres pour progresser. C'est donc une véritable révolution dans le système de progression qui nous attend avec Cities Skylines 2. On espère avoir quelques nouvelles lors de la Gamescom 2023, d'autant plus que le city builder est prévu pour le 24 octobre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.