Désormais daté, Cities: Skylines 2 souhaite aller encore plus loin que son prédécesseur en termes de simulation en rendant possible le suivi du niveau de vie et de contentement de chaque citoyen.

Après un premier opus à succès qui s’est vendu à pas moins de 15 millions d’exemplaires, Cities Skylines 2 doit arriver sur PS5, PC et Xbox Series le 24 octobre 2023. Les nombreux joueurs du genre s’impatientent de voir comment ce deuxième volet surpassera son prédécesseur notamment sur la micro-gestion, point faible du premier épisode. Alors que cette question trotte encore dans l’esprit des joueurs, l’éditeur Paradox Interactive veut rapidement éteindre le feu en annonçant une gestion énorme de l’individu.

Cities Skylines 2 vise à devenir le city builder ultime

Sur la page Steam, on pouvait déjà lire “le jeu de construction de villes le plus réaliste jamais vu”. Une phrase que Paradox Interactive ne veut pas sans suite puisque le studio vient d’en dire plus sur “la possibilité de suivre la vie d’un citoyen de son enfance à un âge plus avancé”. Ainsi, le jeu développé par le studio finlandais Colossal Order va proposer la possibilité de suivre la vie quotidienne des citoyens qui habitent notre ville. Chaque personnage aura “son propre chemin de vie”. Vous pourrez donc tout faire pour qu’un nouveau-né puisse avoir un meilleur niveau de vie, une meilleure éducation et un emploi supérieur à ce qui lui était destiné à la naissance.

Dans une vidéo de plus de 4 minutes postée sur la chaîne officielle de la licence, nous pouvons apercevoir les nombreuses fonctionnalités qui amélioreront la micro-gestion. Il sera possible de voir les indicateurs d’un quartier en particulier, mais aussi d’un citoyen. En cliquant sur un des habitants, un volet flottant montrera tout l’historique de celui-ci : son bonheur, son éducation, son emploi, où il habite, son niveau de vie, et même où il se rend actuellement. Beaucoup d’informations qui servent à améliorer son bonheur dont le taux est détaillé en passant la souris sur ce dernier. Ainsi, si mon citoyen est inquiet sur la distance avec l'hôpital le plus proche, je peux satisfaire ses inquiétudes. Il sera possible d’épingler le profil de quelques citoyens que l’on suit pour retrouver leurs statistiques dans un menu dédié.

Une fonctionnalité révolutionnaire ?

On imagine que cette approche plus “Sims” pourrait bien parler à un nouveau type public. Des joueurs qui auront l’ambition de créer une véritable utopie pour leurs citoyens ou, au contraire de voir combien de temps ces derniers peuvent rester heureux dans un système totalitaire avec une police surveillant les faits et gestes de tous les citoyens. Cette nouvelle dimension devrait apporter davantage de vie et de crédibilité à Cities Skylines 2, en plus de l'aider à se démarquer de la concurrence. Si beaucoup de city builder aiment la micro gestion et n'hésitent pas a bombarder les joueurs de menu, peu s'applique à donner une identité unique aux habitants, et encore moins dans les jeux de cette taille. Reste à voir si cette fonctionnalité sera, oui ou non, réellement utile sur le moyen et long termes. On en aura bientôt le cœur net.