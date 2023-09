Cities Skylines 2 s'apprête à marquer de façon significative le monde du jeu de gestion, et plus précisément du City Builder. Jusqu'à présent, toutes les annonces vont dans le même sens : le jeu fera tout mieux et de manière plus approfondie que le premier épisode. Pour convaincre les plus sceptiques, les développeurs de chez Colossal Order révèlent la présence d'une fonctionnalité généralement très appréciée des joueurs.

Cities Skylines 2 est beau et il le sait

Les joueurs du premier Cities Skylines le savent, peu importe le temps que l'on met à construire notre ville ou la complexité à la gérer, il est très agréable de prendre un peu de temps pour l'admirer. Conscient de l'importance de prendre un beau screenshot pour montrer sa cité au reste de la communauté ou à ses amis, le studio a voulu proposer un mode photo et caméra d'une grande profondeur.

Ainsi, le mode Photo propose une multitude d'options configurables depuis cinq onglets différents :

L'onglet "Caméra" permet de manipuler divers paramètres tels que le corps et l'objectif de la caméra, ainsi que la forme de l'ouverture.

"Objectif", qui offre des réglages de profondeur de champ, de flou de mouvement, et d'autres options de ce genre.

"Couleur", qui permet d'ajuster les teintes de l'image, l'équilibre des blancs et la luminosité.

"Météo", qui donne le contrôle sur divers éléments atmosphériques tels que les nuages, le brouillard, et l'atmosphère.

"Environnement", qui permet d'ajuster l'heure du jour et la vitesse de simulation.

Enfin, grâce à la caméra cinématographique, les joueurs peuvent créer des cinématiques en déplaçant la caméra à travers différents points clés, chacun ayant ses propres paramètres ajustables liés aux fonctionnalités du mode Photo. Les utilisateurs ont aussi la possibilité de sauvegarder, de réinitialiser et de régler la durée de la lecture des cinématiques qu'ils ont créées. Bref, vous allez pouvoir réaliser des travellings dans vos villes et vous prendre pour un Francis Ford Coppola en herbe. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo ci-dessous :

Un jeu titanesque

Il faut reconnaître que le jeu brille particulièrement sur le plan esthétique. Toutefois, au-delà des graphismes séduisants, Cities Skylines 2 promet également un gameplay attrayant. Au fil des semaines, nous avons découvert à quel point les développeurs se sont appliqués à intégrer toutes les mécaniques plébiscitées par la communauté. Pour l'instant, on note l'absence de contenu dérivé du DLC Parklife et la facilité de modifier l'emplacement et l'orientation des constructions, à l'image de ce que permet le mod Move It. Mais c'est tout.

Malgré ces manquements, le bilan est largement positif. La majeure partie du contenu de Natural Disasters, focalisé sur les catastrophes naturelles, sera intégrée, tout comme la gestion hivernale issue de Snowfall. Le jeu met également l'accent sur une gestion économique approfondie et propose un trafic automobile nettement plus réaliste. À ce stade, il semble que le jeu ait tous les atouts pour marquer les esprits. La sortie est prévue sur PC, PS5, et Xbox Series le 24 octobre prochain. Forcément, on a hâte.