Dans Cities Skylines 2, la gestion du trafic est un défi constant et source de frustration. Les joueurs créent des systèmes de grille parfaits, installent des ronds-points, des échangeurs et des tunnels de métro, mais se retrouvent souvent face à des problèmes de congestion et d'effondrement du système routier. La cause réside parfois dans l'IA et son pathfinding douteux. Heureusement, une solution existe.

Cities Skylines 2 : enfin une solution pour les routes ?

Un joueur de CS2, connu sous le nom de Piccana sur YouTube, a créé une série de vidéos présentant un échangeur parfait, haute capacité, pour gérer le trafic en ville. Sa dernière vidéo montre comment construire un système autoroutier complexe, multi-voies et multi-étages, adapté aux grandes zones métropolitaines.

Le système commence par quatre routes à deux voies disposées à 90 degrés l'une de l'autre, avec une section centrale abaissée. Grâce à l'utilisation de pentes, de rampes et de voies dédiées, l'échangeur permet de connecter plusieurs autoroutes dans toutes les directions sans aucun embouteillage. Une idée de génie. Par contre, nous vous conseillons de suivre attentivement la vidéo ci-dessous pour vous en sortir, car la réalisation n'est pas forcément très aisée. Surtout si vous débutez tout juste le jeu et que vous êtes en train d'apprendre les bases de la création d'une ville.

La fin des problèmes

Les routes sont essentielles dans Cities Skylines 2, influençant tout, de l'économie au système éducatif et aux services centraux. Une gestion routière inefficace peut entraîner un chaos total. Et surtout créer chez le joueur une énorme dose de frustration. Des mods ont déjà amélioré certains aspects du trafic et de l'IA de recherche d'itinéraire. Mais cette fois, il s'agit d'une solution native qui ne nécessite aucun téléchargement.

Le système d'échangeur proposé par Piccana représente une avancée significative dans la gestion du trafic urbain dans Cities Skylines 2. Avec des solutions innovantes comme celle-ci, les joueurs peuvent désormais aborder la gestion du trafic avec plus d'efficacité et moins de frustration, améliorant ainsi l'expérience globale du jeu. Evidemment tout n'est pas encore parfait. Colossal Order, le créateur de CS2, a réalisé des progrès concernant les problèmes de performance rencontrés au lancement du jeu. Mais le studio est aussi en train de travailler sur ce genre de soucis. Espérons que la qualité soit bientôt au niveau de Cities Skylines 1.