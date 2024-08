Les passionnés de Cities Skylines 2 ont désormais une raison de plus de s'enthousiasmer. Un nouveau mod révolutionnaire nommé Road Builder promet de transformer l'expérience de construction routière dans le jeu. Ce mod, attendu avec impatience par la communauté, offre une flexibilité sans précédent pour créer et gérer des infrastructures routières.

Un mod très attendu sur Cities Skylines 2

Dans Cities Skylines 2, les routes ne sont pas simplement des éléments fonctionnels reliant les différentes zones de la ville. Elles sont le cœur du gameplay, déterminant le flux de circulation, l'efficacité des transports en commun, et l'accessibilité des quartiers résidentiels et commerciaux. La conception d'un réseau routier efficace est essentielle pour le bon fonctionnement de la ville. Malheureusement, les outils de base du jeu ne permettent pas toujours une personnalisation approfondie des routes. Ce qui peut limiter la créativité des joueurs.

Le mod Road Builder, développé par les créateurs réputés TDW, Trejak, et BadPeanut, répond à ce besoin en offrant une interface unifiée et intuitive. Toutes les options de construction de routes, qu'il s'agisse de voies de bus, de tramways, de pistes cyclables ou de voies pour voitures, sont désormais accessibles depuis un seul menu. Ce mod supprime la nécessité de naviguer dans plusieurs sections de l'interface utilisateur. Rendant la conception des routes beaucoup plus fluide et rapide.

Avec Road Builder, les joueurs peuvent ajouter des composants personnalisés en temps réel. Sans avoir à redémarrer le jeu pour intégrer les créations de la communauté. Cette fonctionnalité permet d'enrichir facilement les routes avec des éléments tels que des décorations, des parkings et des trottoirs. Offrant ainsi une personnalisation complète des infrastructures routières.

Fonctionnalités innovantes

L'un des aspects les plus remarquables de Road Builder est sa capacité à sauvegarder les créations dans une base de données existante. Cela signifie que si vous avez conçu une route multi-voies parfaite avec diverses fonctionnalités, vous pouvez la réutiliser dans plusieurs villes et sauvegardes. Chaque fois que vous modifiez une route, la nouvelle version est automatiquement enregistrée aux côtés de l'ancienne. Permettant de conserver toutes les variantes créées.

Ce mod s'annonce comme une solution tout-en-un pour la construction routière dans Cities Skylines 2. Facilitant la gestion des infrastructures complexes et permettant aux joueurs d'optimiser leurs villes sans perdre de temps à reconstruire des routes déjà conçues. D'après son créateur, il sera disponible à l'essai à la mi-aout.

Source : YouTube