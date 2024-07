Après une sortie polémique sur PC et un lancement catastrophique, le jeu Cities Skylines 2 commence à résoudre progressivement l'ensemble de ses problèmes grâce à de nombreux patchs en cours de développement, ainsi que des DLC gratuits. Cependant, depuis plusieurs mois, les attentes sont également élevées pour une sortie sur console. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu.

Un gros retard pour Cities Skylines 2

Ainsi donc, le très attendu Cities: Skylines 2 voit son lancement sur console retardé. Annoncé initialement pour octobre 2024, le jeu de simulation urbaine devra patienter encore un peu avant de faire son apparition sur Xbox et PlayStation. Dans une déclaration récente sur le forum communautaire, l'équipe de développement a expliqué les raisons de ce report. Selon eux, les objectifs de stabilité et de performance fixés n'ont pas été atteints. De plus, des problèmes non résolus continuent d'affecter l'expérience de jeu de manière négative. Ces défaillances doivent être corrigées avant de proposer une version satisfaisante aux joueurs.

Ce n'est pas la première fois que Cities: Skylines 2 rencontre des difficultés. Le jeu avait déjà fait face à des critiques lors de son lancement initial, notamment en raison d'éléments non finalisés et de la première extension DLC. Paradox Interactive, l'éditeur du jeu, avait même présenté des excuses pour l'état du jeu de base et ses extensions.

Malgré ces contretemps, les développeurs continuent de travailler activement pour améliorer le jeu. Le mois dernier, un important patch de révision économique a été introduit, bien qu'il soit arrivé un peu tard pour des corrections de dernière minute. De plus, il avait fallu plusieurs mois après le lancement initial pour ajouter le support des mods, une fonctionnalité très attendue par la communauté.

