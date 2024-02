Cities: Skylines 2 a eu un lancement désastreux, et le studio commence à l'admettre via une récente annonce. Un mea culpa bienvenu pour la communauté ?

Le développement de Cities: Skylines 2 traverse une période difficile, marquée notamment par l'absence de support pour les mods, une situation que Mariina Hallikainen, PDG de Colossal Order, considère comme le « plus grand regret » de l'équipe. Un retournement de situation par rapport à il y a quelques semaines quand le studio tentait de minimiser les faits. Cette fois, tout est beaucoup plus clair.

Cities Skylines 2 rattrape petit à petit son retard

Malgré une sortie en octobre dernier, le jeu de construction de ville n'a pas répondu aux attentes, en grande partie à cause de problèmes de performance et de l'absence de ce support tant attendu par la communauté. Dans le dernier journal de développement publié sur le forum de Paradox Interactive, Hallikainen reconnaît les critiques des joueurs, qualifiant le lancement du jeu de désastreux. L'équipe avait initialement l'intention d'inclure un support complet des mods dès la sortie, mais des difficultés techniques et des contraintes de temps ont empêché la réalisation de cet objectif. Vu le nombre énorme de problèmes, il fallait s'y attendre. La priorité était ailleurs.

Face à ces obstacles, Colossal Order s'efforce de rattraper le retard accumulé. Outre le support des mods, le studio travaille sur les versions console du jeu, retardées au printemps, ainsi que sur le contenu du pass d'extension, également reporté pour permettre aux développeurs de se concentrer sur l'amélioration du jeu de base. Ces efforts incluent la correction de bugs et l'optimisation des performances.

Sur la base des retours des joueurs, Colossal envisage plusieurs améliorations : ajustement de la valeur foncière, révision du système éducatif pour les enfants et adolescents, augmentation de la transparence du système économique, équilibrage des subventions et de l'importation de services, ainsi que des ajustements sur les modificateurs de bonheur négatif liés à l'absence d'utilitaires de base. Hallikainen souligne les défis auxquels l'équipe, composée de 30 développeurs, doit faire face et assure que tous les membres font de leur mieux pour améliorer la situation. Un très bon point qu'on ne peut que saluer. Bientôt, le jeu sera t-il à la hauteur de Cities Skylines 1 ?