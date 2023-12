Cities Skylines 2 a connu un lancement difficile et le studio s'efforce désormais de gérer les problèmes survenus avec plusieurs déclarations concernant son jeu de construction de ville.

Développé par Colossal Order, Cities Skylines 2 a fait face à un démarrage chaotique. La PDG Mariina Hallikainen a pris la parole sur les forums Paradox pour discuter de la confiance des joueurs et des actions entreprises pour la restaurer après ce lancement... tumultueux.

Cities Skylines 2, la confiance des joueurs et une grosse promesse

Depuis sa sortie, l'équipe de Colossal Order travaille sans relâche à l'amélioration du jeu. Plusieurs mises à jour successives ont déjà été déployées pour rectifier le tir. Bien que la situation se soit quelque peu améliorée, il reste encore des défis à relever pour atteindre une expérience de jeu optimale.

La PDG a répondu aux commentaires des joueurs, notamment en évoquant la nécessité de reconstruire la confiance. "La confiance est difficile à gagner. Après l'avoir perdue, cela prend du temps pour la reconstruire. Et maintenant, nous devons faire le travail," a-t-elle déclaré.

Hallikainen a reconnu des erreurs mais reste convaincue que l'apprentissage et la croissance, tant émotionnelle que professionnelle, sont possibles. "Quel que soit le prochain titre de notre société, nous serons plus sages, tant lors de la phase de développement que de la sortie," a-t-elle affirmé. Elle espère que l'équipe pourra se concentrer sur Cities Skylines 2 pendant environ une décennie. Finalement un peu comme Cities Skylines 1. C'est une très grosse promesse.

Avec le report du DLC de Cities Skylines 2 et la mise en priorité d'environ 100 corrections de bugs, il est clair que le lancement n'a pas été aussi réussi qu'espéré. Néanmoins, Colossal Order a décidé de maintenir la date de sortie, jugeant le jeu suffisamment abouti malgré les problèmes rencontrés.

Une pointe d'optimisme

Hallikainen reste optimiste : "Je crois en la grandeur du jeu. Il ne se traduit pas auprès des joueurs comme nous l'espérions, et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons pour nous améliorer." L'équipe, bien que pressée par le temps, travaille ardemment à l'amélioration du jeu pour que les joueurs ne soient pas affectés par ces problèmes. Ils traitent divers retours, allant des performances aux bugs. Pour rappel, sur Gameblog, nous avons attribué la décevante note de 4/10 à Cities Skylines 2. Cependant, comme nous l'avons indiqué dans notre critique, sans les bugs, le jeu mériterait une bien meilleure évaluation. Il ne s'agit donc plus qu'une question de temps. Et c'est tout.

Avec l'arrivée des mods et le travail acharné de la communauté, il est évident que le jeu ne pourra qu'évoluer dans le bon sens. D'ailleurs, des moddeurs ont déjà, à eux seuls, résolu des problèmes majeurs tels que celui du trafic routier, qui était très problématique dans le jeu de base.