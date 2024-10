Le dernier patch de Cities: Skylines 2 est enfin arrivé, avec son lot de corrections pour des problèmes que les joueurs rencontraient depuis la sortie du jeu. Ce patch s'attaque à des sujets majeurs comme la gestion des sans-abri, la pollution et bien d'autres aspects du gameplay. En prime, du contenu gratuit arrive.

Cities Skylines 2 s'améliore grandement

Un des changements majeurs apportés par cette mise à jour de Cities Skylines 2 concerne la pollution. Malheureusement, au lieu de la réduire, ce patch en augmente les effets. La pollution de l'air se répand désormais plus largement et met plus de temps à se dissiper. Un ajustement surprenant qui risque de poser de nouveaux défis aux joueurs. L’idée est de rendre la gestion de la pollution plus réaliste, mais cela pourrait rendre la tâche plus difficile pour de nombreuses villes.

La pollution sonore a aussi été rééquilibrée. Les routes classiques ne devraient pas trop changer en termes de bruit, mais les autoroutes, elles, produiront un peu plus de pollution sonore. Quant à la pollution des véhicules, elle s'affiche désormais correctement, même sur les rond-points et les bordures de la carte.

Le patch corrige également un bug gênant lié aux sans-abri. Dans certaines parties du jeu, ces citoyens restaient coincés dans des endroits comme l'aéroport international, en attente d’un transport public qui ne venait jamais. Ce problème est maintenant résolu, et les sans-abri ne laisseront plus leurs tentes dans les parcs après leur départ.

Des ajustements bienvenus

Le système de tourisme a lui aussi bénéficié de quelques retouches. Les hôtels s'installeront désormais correctement dans les zones commerciales, et les touristes, qui avaient tendance à rester coincés dans des bâtiments sans véritable activité, auront enfin un comportement plus cohérent.

Un autre changement notable concerne la propagation des incendies. La probabilité qu’un incendie se propage entre les bâtiments a été augmentée, rendant les interventions des pompiers plus cruciales que jamais. Les joueurs devront donc redoubler de vigilance pour éviter les catastrophes dans leurs villes.

Outre ces changements majeurs, le patch inclut aussi des améliorations à l’interface utilisateur, rendant le jeu plus fluide et lisible. Les éléments d’interface qui disparaissaient ou devenaient non fonctionnels ont été corrigés. Enfin, un bug audio, causant un bruit étrange lors des écrans de chargement, a été éliminé, pour le plus grand soulagement des joueurs.

Une belle surprise

En parallèle de ce patch, Paradox Interactive a fait une annonce excitante : l'arrivée des Region Packs gratuits, disponibles sur Paradox Mods. Ces packs vous permettent de recréer des villes inspirées des architectures emblématiques du monde entier, et le premier pack, prévu pour la semaine prochaine (28 octobre), est le French Pack. Ce dernier s'inspire de Paris et propose des types de zones uniques ainsi que des bâtiments iconiques et des services publics emblématiques de la capitale française.

Le voyage ne s'arrête pas là. Le German Pack, attendu pour le 11 novembre, permettra de construire des quartiers inspirés de l’Allemagne, avec une atmosphère typique des villes germaniques. Ensuite, le UK Pack, prévu pour le 25 novembre, apportera des rangées de maisons à faible densité ainsi que de grands domaines, rappelant les banlieues et villes britanniques.

Source : Paradox Interactive