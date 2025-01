Sorti en 2023, Cities Skylines 2 a connu des débuts compliqués. Entre des problèmes de performance, des déséquilibres économiques et une gestion du trafic perfectible, le jeu a eu du mal à convaincre autant que son prédécesseur. Mais Colossal Order continue d’affiner son city-builder, et cette nouvelle mise à jour marque une avancée importante.

Cities Skylines 2 sort enfin la tête de l'eau

Cette fois, les développeurs de Cities Skylines 2 s’attaquent à deux éléments essentiels du jeu : l’emploi et l’économie. Avec l’arrivée de jeux comme Manor Lords, l’objectif est clair : redonner envie aux joueurs de construire et gérer leurs villes.

L’un des plus gros soucis de Cities Skylines 2 concernait la gestion de la population active. Beaucoup de citoyens vieillissaient et prenaient leur retraite, ce qui entraînait un manque de main-d’œuvre dans les bureaux, les commerces et les usines.

Cette mise à jour ajuste la courbe de mortalité dans Cities Skylines 2. Permettant ainsi aux habitants de rester en âge de travailler plus longtemps. Concrètement, tous les seniors existants dans les sauvegardes sont rajeunis. Ils reviennent à un âge adulte ou à une vieillesse plus « active ». L’âge maximal des citoyens est désormais limité à 120 jours en jeu, et les corps non ramassés par les corbillards disparaissent automatiquement.

En appliquant cette mise à jour, les joueurs pourraient observer une montée soudaine du chômage dans Cities Skylines 2. Avec plus de citoyens de retour sur le marché du travail, la concurrence pour les emplois va s’intensifier. Cependant, à long terme, le nombre de seniors diminuera naturellement, et l’économie de la ville devrait se stabiliser.

D’autres améliorations et équilibrages

Outre les changements liés à l’emploi et à la population, cette mise à jour apporte des corrections d’interface. De nouvelles icônes font leur apparition pour le terraforming, la végétation, les parcs et l’aménagement paysager, facilitant la navigation dans les menus. Bref, Cities Skylines 2 ne fait pas semblant.

Les packs de création Urban Promenades et Modern Architecture ont aussi été ajustés. Les capacités des véhicules, les coûts d’entretien et les emplois créés ont été rééquilibrés pour mieux s’intégrer au jeu. Même si le premier opus reste plus populaire sur Steam, la suite continue de s’améliorer avec des mises à jour régulières. Après le Detailer’s Patch de décembre et l’ajout de nouveaux packs régionaux, Colossal Order montre qu’il est déterminé à peaufiner son jeu et à répondre aux attentes des joueurs. Un très bon point quand on sait a quel point le chemin a été laborieux.

Source : Colossal Order