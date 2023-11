La complexité de la gestion du trafic et des déchets dans Cities Skylines 2 peut clairement tourmenter les joueurs. Les efforts déployés pour créer une cité parfaite, avec ses infrastructures routières pensées au millimètre, pourraient être vains face à des citoyens qui changent de voie de manière anarchique et génèrent des bouchons, alors que d'autres voies restent disponibles. Heureusement, un nouveau patch promet de rectifier ces dysfonctionnements et d'améliorer la fluidité de la simulation urbaine. Mais pas que...

Cities Skylines 2 améliore enfin ses problèmes de gameplay

En effetr, orchestrer les flux de véhicules est un défi majeur mais essentiel pour la dynamique de Cities Skylines 2. Il est également vital de veiller au bon fonctionnement des services urbains. Tels que la collecte des ordures, pour éviter l'engorgement de la ville. Depuis son lancement, le jeu a révélé des problèmes inhérents à la gestion de la circulation et des déchets, entraînant des situations où les véhicules effectuent des manœuvres déroutantes et où les infrastructures de gestion des déchets sont soudainement saturées.

En conséquence, le dernier patch de Paradox et Colossal Order apporte des corrections spécifiques. Notamment en matière de changement de voie et de manœuvres routières, afin de garantir une circulation plus cohérente. Il aborde également les problèmes de gestion des déchets, avec l'espoir d'une ville plus propre et plus efficace. Les notes détaillées du patch, disponibles ci-dessous, permettront aux joueurs de découvrir toutes les améliorations et ajustements effectués. De quoi être à la hauteur de Cities Skylines 1 ?

Notes de patch pour la version 1.0.13 :