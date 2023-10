Le test de Cities Skylines 2 ne sera pas publié à temps, et nous vous expliquons pourquoi. Le jeu de gestion le plus attendu de l'année est actuellement dans un état décevant.

Quand on se lance dans le test d'un jeu, on cherche avant tout à être juste et transparent. On aime en décortiquer chaque aspect pour vous présenter un tableau aussi complet que possible. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'on a décidé de prendre un peu de recul avec Cities Skylines 2. D’autant que même de son côté, le studio Colossal Order indique avoir beaucoup de mal à optimiser le jeu.

Cities Skylines 2, on repousse le test

Actuellement, et avec l'absence d'un patch Day One, le jeu présente des problèmes qui rendent son utilisation délicate. Bien que les promesses de gameplay semblent là, nous estimons qu'il est prématuré de porter un jugement à ce stade, surtout avant sa sortie officielle. L'embargo fixé à ce jeudi 19 octobre à 18h00 ne nous laisse pas suffisamment de temps, d'autant plus que le patch day one, censé résoudre bon nombre de soucis, n'est pas encore accessible. Le jeu étant attendu pour le 24 octobre, notre critique sera rendue au plus tard à cette date, mise à jour de lancement ou non.

L'annonce de Cities Skylines 2 a suscité chez nous, tout comme chez vous, beaucoup d'enthousiasme et d'anticipation. Les espoirs placés dans ce titre étaient grands. Cependant, après y avoir consacré pas mal d'heures au jeu, il est évident qu'il a encore quelques petits soucis à régler. Entre bugs et autres problèmes techniques qui viennent parasiter l'expérience, même avec une configuration solide comme la nôtre (on parle quand même d'une RTX 3080 !), on se retrouve parfois à être plus spectateur que joueur.

Désespérant ?

La promesse.

Dans l'attente de sa sortie officielle, nous préférons donc patienter pour vous offrir une critique fidèle à l'expérience finale que vous, lecteurs et joueurs, vivrez. En toute transparence, jouer dans les paramètres graphiques les plus bas est actuellement fortement recommandé par le studio. C'est faisable, mais est-ce qu'on veut vraiment ça ? Nous jugeons qu'il serait malhonnête de notre part de vous présenter une critique basée sur une expérience amoindrie, notamment lorsqu'il s'agit de fonctionnalités clés telles que le système météorologique et celui des catastrophes naturelles. Ce qui devrait normalement offrir un rendu spectaculaire s'apparente à un pétard mouillé. Les effets de pluie ou de neige manquent de caractère... C'est tout simplement trop laid pour évaluer et, en plus, c'est instable (ça lag).

Nous savons combien vous attendez avec impatience un test et surtout une note. Mais notre priorité absolue est de vous offrir une analyse fidèle et approfondie. Pour ce faire, il est essentiel que notre expérience de jeu reflète véritablement ce que Cities Skylines 2 a à offrir dans son ensemble. Il ne serait pas juste de vous donner un retour alors que tout n'est pas encore optimal, surtout avec une mise à jour imminente en perspective. Notre objectif est que vous ayez une vision claire de l'expérience finale, que ce soit sur console ou PC.

Le rendu. Des graphismes avec 10 ans de retard en l'état. Et même plus.

Pourquoi Cities Skylines et pas les autres jeux ?

Nous tenons à souligner que le choix de repousser notre test ne découle pas d'une quelconque complaisance envers le studio de développement. Il s'agit d'une décision purement éthique. Dans l'univers du jeu vidéo, les patchs Day One sont courants et souvent destinés à peaufiner une expérience déjà solide. Mais pour Cities Skylines 2, la situation est bien différente. L'optimisation actuelle laisse à désirer, rendant l'expérience graphique nettement insatisfaisante. Très largement en dessous de Cities Skylines 1. Au niveau d'un jeu des années 2000.

Sans la mise à jour Day One, le rendu est tellement en dessous de ce qu'on attendait qu'il perturbe la qualité de l'expérience de jeu. Et étant donné que l'aspect graphique joue un gros rôle dans le gameplay, on estime que ce serait injuste de vous présenter un test basé sur cette version. Dans un jeu de gestion comme celui-ci, une grande partie de l'expérience réside dans l'admiration de notre ville afin de l'améliorer visuellement, tout en gérant tous les autres aspects. Vu l'importance que les développeurs accordent eux-mêmes aux graphismes, il est impensable de négliger volontairement cette facette du jeu. Nous préférons vous donner un avis sur ce que vous allez vraiment avoir entre les mains, pas sur une version qui n'est pas aboutie. Avant d'envisager toute précommande ou achat, nous vous conseillons vivement d'attendre l'arrivée d'un patch d'optimisation pour jouer dans de bonnes conditions, voire jouer tout court.

Merci de votre compréhension et de votre patience !