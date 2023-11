Malgré son succès, Cities Skylines 2 est loin d'être parfait et plusieurs engagements restent à honorer. Les défis sont encore nombreux. Et on vient d'apprendre une dure nouvelle

Le lancement de Cities Skylines 2 a été marqué par des turbulences, entraînant la déception de nombreux joueurs. Beaucoup comptaient sur l'arrivée du modding pour pallier ces défauts. Cependant, les choses ne semblent pas évoluer comme prévu initialement.

Cities Skylines 2 demande de la patience

En effet, les fans de Cities: Skylines 2 devront patienter encore quelques mois avant de pouvoir utiliser les outils officiels de modding. Le développeur, Colossal Order, a révélé que l'Éditeur du jeu, un outil tout-en-un pour le modding, ne sera pas prêt pour une sortie avant ce délai.

Paradox Interactive, l'éditeur de Cities: Skylines 2, avait déjà annoncé que cet Éditeur ne serait pas disponible lors du lancement du jeu. Mais à l'époque il n'était pas question d'attendre autant. Selon Mariina Hallikainen, PDG de Colossal Order, le studio prévoit d'intégrer des cartes et une prise en charge du modding de la première version de l'Éditeur. Avec le temps, d'autres fonctionnalités de modding présentes dans le premier Cities: Skylines, telles que l'importation d'actifs, seront ajoutées.

Des promesses d'améliorations

Hallikainen a souligné que l'objectif est de lancer l'Éditeur le plus rapidement possible, mais sans fixer de calendrier précis pour éviter de faire des promesses non tenues. Parallèlement, l'équipe travaille sur l'amélioration des performances. En particulier sur les LODs et le GPU, et s'attend à une amélioration significative des performances. Un quatrième patch pour le jeu est imminent, après quoi l'accent sera mis sur des correctifs plus conséquents. Forcément tout le monde a hâte que la situation change. Pour la version console de Cities: Skylines 2, prévue au printemps 2024, toutes les fonctionnalités prévues de l'Éditeur seront intégrées, à l'exception du modding. Dommage mais il fallait aussi s'en douter.

Colossal Order a confirmé que les mises à jour hebdomadaires de Cities Skylines 2 sont terminées. Désormais, les mises à jour et les correctifs arriveront à des intervalles moins réguliers. Cette modification permettra au développeur de consacrer plus de temps à élaborer des solutions plus grandes et plus complexes.

Comme expliqué, les travaux actuels concernent l'amélioration des performances des LODs (Levels Of Detail) et du GPU. Bien que les LODs géométriques soient largement automatisés, de nombreux ajustements sont nécessaires. Colossal Order s'attend à une amélioration notable des performances grâce à ces corrections. Mais souligne qu'il n'y a pas de solution rapide pour améliorer la performance d'un seul coup